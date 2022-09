Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1

EMPOLI (ITALPRESS) – La Roma torna al successo in campionato al termine di una bella partita disputata al ‘Castellanì di Empoli. Merito dei giallorossi, con un Dybala masterclass capace di segnare e fornire l’assist decisivo, ma anche di Bandinelli e compagni che hanno lottato fino alla fine e che per quanto prodotto hanno fornito la loro migliore prestazione stagionale pur non gratificata da punti. Fin dai primi minuti Dybala decide di illuminare la scena e prima centra un palo dopo un colpo di testa di Abraham con palla rimasta vacante in area, poi al 17′ fulmina Vicario con un sinistro dai 20 metri. L’errore della Roma in quel momento è non chiudere la partita e dare coraggio all’Empoli che gioca bene e ha in Pjaca il giocatore giusto per portare fantasia e imprevedibilità. Gli azzurri toscani prima centrano un palo con Satriano su cross di Parisi (23′), poi trovano il pareggio al 43’ di testa con un colpo di testa di Bandinelli su assist di Stojanovic, col capitano empolese che approfitta di una indecisione difensiva di Mancini e Celik.

Ci si aspetta nella ripresa una Roma capace di riprendere in mano il match e invece, tranne un colpo di testa di Ibanez salvato poco prima della linea di porta da Parisi, l’Empoli si difende bene e riparte coi padroni di casa che potrebbero anche passare in vantaggio se Satriano non si facesse ipnotizzare da Rui Patricio mettendo a lato. Due giri di lancette ed è la Roma a passare: Abraham, fino a quel momento il peggiore in campo, sfrutta un cross di Dybala e fa due a uno. Altri tre giri di orologio e Ibanez viene steso ingenuamente in area da Cacace con Marinelli che non può esimersi dal fischiare calcio di rigore. Pellegrini ha dal dischetto la grande chance per chiudere la partita ma centra la traversa con palla che poi esce. Il pareggio dei legni arriva a 6′ dalla fine con Akpa Akpro che di destro non trova per centimetri il due a due. L’ivoriano commette però l’ingenuità di entrare in maniera scomposta su Smalling e l’arbitro lo espelle privando l’Empoli di un uomo nell’assalto finale. Prima dei titoli di coda Vicario stoppa Bove, un bell’intervento che però non riesce ad evitare la sconfitta dei toscani.

