Due podi per la Sardegna nella finale coppa Italia Triathlon

A Pescara, secondo Manuel Cossu e terzo Riccardo Spanu

Cagliari, 19 settembre 2022 – La Sardegna sale sul podio della Coppa Italia di triathlon. Nella tappa finale del torneo, che si è corsa nel weekend a Pescara e in formato ridotto per il maltempo, Manuel Cossu si è aggiudicato il secondo posto nella cronometro a squadre mentre Riccardo Spanu ha concluso in terza posizione la gara Eliminator.

La giornata di sabato, iniziata con la gara Crono a squadre – con team composti da tre a cinque atleti di società differenti, impegnati sulla distanza di 400 m nuoto, 10 km di ciclismo e 2,5 km di corsa – ha visto Manuel Cossu (Fuel Triathlon) concludere con il secondo miglior tempo nella categoria Youth B assieme a Lorenzo Pelliciardi, Tommaso Sana, Gabriele Gatti e Michele Marco Viscoso.

L’abbattersi di una burrasca sul litorale abruzzese, nel pomeriggio, ha invece provocato l’annullamento del prologo Coppa Italia per la categoria Junior.

Le speranze sarde sono quindi state riposte interamente sulla gara Eliminator di domenica, che si è svolta per la prima volta in Italia coprendo per tre volte – considerate ciascuna gara a sé a eliminazione – la distanza di 300m nuoto, 5 km ciclismo e 1,5 km di corsa. Dei sessanta partiti per la prima gara, i primi quaranta hanno avuto accesso alla seconda, mentre i migliori venti hanno disputato il giro finale.

Tra questi, Riccardo Spanu (Fuel Triathlon) ha centrato il 3° posto. In finale anche Paolo Piras (Fuel), giunto in 12a posizione.

Nella stessa gara, 32° Gabriele Bonetti (CF Costa Ovest) mentre, tra le ragazze, ottima prova della villacidrese Giulia Saiu (Villacidro) 8a.

Nella cronometro individuale, Manuel Cossu è 7° nella categoria Youth B, Sebastian Cossu (Fuel triathlon) 38° Youth.

Gli specialisti del crono sono attesi ora dal campionato italiano sprint assoluto, il 1º ottobre a Cervia.