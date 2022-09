Dressage, Maracalagonis ospita i campionati sardi

Dressage: sabato e domenica il Circolo Is Alinos di Maracalagonis ospita i campionati sardi, la Finale Master Fise Sardegna e il Progetto Sport “Fabio Mangilli”

Record di iscritti a Maracalagonis: 84 binomi in gara sabato 10 settembre e 88 domenica 11 settembre. “Abbiamo dovuto chiudere in anticipo le iscrizioni. Non si era mai vista una simile risposta in Sardegna per il dressage” spiega Antonella Clerici, referente del Dressage in Sardegna. Si prospetta quindi una due giorni ricca, sabato e domenica, con inizio alle 8.30 nel Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis, che insieme alla Fise Sardegna organizza i campionati regionali, la Finale Master Fise Sardegna e il Progetto Sport intitolato al grande cavaliere e tecnico Fabio Mangilli.

I Campionati sardi assoluti ripresa F presentano rispetto alle altre categorie alcune figure di maggiore difficoltà per il cavaliere/amazzone e per il cavallo, come i mezzi giri sulle anche, i cambi di piede semplice e i passi indietro che fanno parte di un addestramento più avanzato.

Tutte le gare sono in preparazione di quelle nazionali.

Le altre categorie in gara- Esordienti junior e senior, Emergenti junior e senior, Progetto sport emergenti, Progetto sport esperti, Trofeo Pulcini redini elastiche, Trofeo Pulcini senza redini elastiche, Progetto sport promesse junior, Trofeo promesse pony junior, Trofeo promesse cavalli junior, Trofeo promesse senior, Campionato artistico Kur e junior, Campionato artistico Kur e senior, Campionato artistico Kur f.