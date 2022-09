“Dove sono 500mila € per virus Maedi Visna?” Solinas (M5S)

“Dove sono 500mila € per virus Maedi Visna? Se lo chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas – già primo firmatario di una mozione, presentata ad ottobre 2020, volta a sollecitare l’intervento immediato della Regione- che ha presentato un’interrogazione per sapere le motivazioni che hanno finora impedito la spendita delle risorse stanziate.

“Il 26 ottobre 2021 il Consiglio regionale ha approvato un mio emendamento alla legge Omnibus che prevedeva lo stanziamento di 500 mila euro da destinare al contrasto del virus degli ovini Maedi Visna a 360 gradi.

Sono trascorsi ormai dieci mesi dal risultato ottenuto in Aula e, purtroppo, ancora oggi gli allevatori sardi si trovano costretti a denunciare la mancata attuazione di un piano di azione, la mancata introduzione di misure di profilassi, prevenzione e monitoraggio della patologia, e l’assenza di ristori, attesi da tutte le aziende che hanno subito perdite economiche ingenti”.

“Non è ammissibile che trascorso quasi un anno dall’approvazione dell’emendamento non sia stato fatto nulla per aiutare gli allevatori che hanno nuovamente dovuto denunciare il totale immobilismo della Regione su questo fronte. Non possiamo dimenticare che i proprietari di diverse aziende, in particolare nell’Oristanese, stanno combattendo da soli questa malattia che continua a decimare le greggi”.

“Con l’approvazione dell’emendamento la Regione aveva e ha l’obbligo di introdurre nuovi protocolli di prevenzione, monitoraggio e profilassi da applicare in tutta l’Isola. Credo sia giunto il momento di alzare la voce e di farsi sentire affinché questa legge appositamente introdotta venga finalmente applicata. Non possiamo tollerare che persino i provvedimenti approvati in Consiglio regionale vengano ignorati dalla Giunta e dagli assessorati di competenza. Gli allevatori sardi sono stati abbandonati”.