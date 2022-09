Domusnovas: arrestato 51enne

NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE INDAGATE E DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, PER QUANTO RISULTA ALLO STATO, SALVO ULTERIORI APPROFONDIMENTI E IN ATTESA DEL GIUDIZIO, SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

Ieri a Domusnovas i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per coltivazione di sostanza stupefacente un 51enne del luogo, operaio, noto per precedenti vicende giudiziarie.

Questi a seguito di mirata perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di:

sette piante di canapa indiana, di infiorescenze e di un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà a breve depositato presso i competenti uffici per le analisi di rito.

L’uomo è stato quindi condotto presso il Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna.