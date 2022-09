Dodi Battaglia in concerto a Bologna il 4 ottobre 2022

Il 4 ottobre grande concerto di Dodi Battaglia, nella sua Bologna in Piazza Maggiore con ingresso libero, per la data di chiusura del trionfale “ Inno alla Musica Tour 2022″ Dodi Battaglia in concerto a Bologna il 4 ottobre 2022” che lo ha visto protagonista in molte città italiane.

Dodi Battaglia. Il 23 ottobre ci sarà invece il “DB Fan Club Day” al Forte Nugent a Pastrengo (VR) dove Dodi incontrerà il suo pubblico in due eventi nella stessa giornata.

“Staremo insieme dalle 17 un paio d’ore – dice Dodi Battaglia – ore durante le quali potremo chiacchierare, ma anche cantare insieme i brani che più amiamo. Non mancherà un primo “assaggio” del mio nuovo spettacolo teatrale intitolato “Nelle mie corde“, che debutterà il prossimo 9 novembre al Teatro Lirico di Milano. Sarà presente Eleonora Lombardo, l’attrice che mi affiancherà in questa nuova avventura.”

advertisement

Dopo il Dodi Day del 2018 a Bellaria Igea Marina, dove ci fu anche l’ultima esibizione in duetto con l’amico Stefano D’Orazio con i brani contenuti nel 45 giri di recente pubblicato da Azzurra Music in una edizione realizzata e curata insieme a Tiziana Giardoni D’Orazio, finalmente arriva il momento per gli iscritti di incontrare Dodi in un evento unico riservato a tutti coloro che si sono iscritti al DB Fan Club dal 2019 ad oggi, organizzato al Forte Nugent di Pastrengo – località Telegrafo 1 – in provincia di Verona.

L’evento gratuito è riservato unicamente a quanti dal 2019 hanno effettuato almeno una iscrizione al DB Fan Club.

Alle 19:15 verrà offerto l’aperitivo che precederà la cena prevista alle 20 sempre al Forte Nugent e sarà aperta a tutti, anche a coloro che non sono iscritti al DB Fan Club.

Qui tutte le info per

effettuare l’iscrizione al DB Fan Club o il rinnovo per il periodo ottobre 2022 / settembre 2023 https://bit.ly/db-fan-club-4

partecipare all’evento “DB FAN CLUB DAY2022”

https://bit.ly/3RQDzfA

prenotare la cena

https://bit.ly/3QMX9aU