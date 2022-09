Detenzione di stupefacenti: deferito dai carabinieri 35enne di Lunamatrona

Ieri a Lunamatrona i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con quelli di Sanluri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un trentacinquenne del luogo, disoccupato e incensurato.

I militari operanti nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo di quel territorio hanno individuato il giovane lungo la SP 48 nei pressi di un distributore IP, in atteggiamento sospetto a bordo della propria autovettura. Hanno proceduto a un controllo sottoponendo altresì l’uomo e l’autovettura a una perquisizione che è risultata positiva. Dalle verifiche sono emersi un grammo di cocaina e due di eroina, contenuti in involucri di cellophane termosaldati. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un grammo di marijuana confezionata allo stesso modo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e verrà presto inviato presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica a Cagliari.