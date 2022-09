Darman in concerto al Greenwich di Curtarolo - Darman, dopo il successo del Cerchi nel blu tour 2021 col quale ha portato in giro per tutta Italia la sua musica intima e luminescente, si esibirà live al Greenwich che ospiterà la tappa padovana dell'EUNOMOS TOUR 2022.

Darman in concerto al Greenwich di Curtarolo

Darman in concerto al Greenwich di Curtarolo – Darman, dopo il successo del Cerchi nel blu tour 2021 col quale ha portato in giro per tutta Italia la sua musica intima e luminescente, si esibirà live al Greenwich che ospiterà la tappa padovana dell’EUNOMOS TOUR 2022.

Darman in concerto al Greenwich di Curtarolo – “L’Eunomos Tour 2022 fa tappa anche a Padova.

Avrò il piacere di cantare per le tante persone che in Veneto mi seguono sempre con grande passione e vicinanza.

Non vedo l’ora di poter regalare loro momenti di magia e gioia e sentirli cantare insieme a me.

D’altronde, il contatto con il pubblico è sempre ciò che inorgoglisce di più un artista e crea quel senso di compiutezza, che consegna un’energia artistica incommensurabile e che si tramuta in ispirazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo ancora, ancora e ancora.

Sarà un’ottima occasione per ascoltare l’ultimo singolo Agay, uscito il 17 giugno di quest’anno, che è il primo estratto di “Rifugio”, quarto album in uscita in autunno.” commenta l’artista a proposito dell’evento.

Greenwich – Via Sant’Andrea 50, Curtarolo (PD) – Sabato 24 settembre 2022. Ore 21. – Open Act: I Boulevard

Darman, volto nuovo dell’alternative rock italiano, è attualmente in tour con l’Eunomos tour 2022, col quale porterà in giro per l’Italia la sua musica intima e luminescente.

Il cantautore calabrese di base a Torino, prossimo a lanciare il suo quarto album in studio “Rifugio”, ha già all’attivo tre lavori discografici, tutti pubblicati per l’etichetta Ayawasca Sciamani Musicali: “Four-Leaved Shamrock” 10 novembre 2015, “Segale Cornuta”; 20 aprile 2017 e “Necessità Interiore”, 3 aprile 2020.

“Necessità Interiore”, registrato ed editato da Christian Lisi al Not Brushing Dolls di Castel San Pietro Terme (Premio Tenco con “Il Grande Freddo” di Claudio Lolli), mixato da Dirk Feistel allo Studio X Berlin e masterizzato da Kai Blankenberg allo Skiline Tonfabrik di Dusseldorf, (entrambi freschi collaboratori per il live a Berlino dei Black Rebel Motorcycle Club) fa sbarcare Darman nei negozi di dischi grazie alla collaborazione con AudioGlobe.

Sono molti i singoli che Darman ha lanciato in questi primi cinque anni di carriera da solista. Come non citare “Strana Creatura”, attualmente il suo brano di maggior successo, primo singolo estratto da Segale Cornuta e pubblicato in anteprima su Fanpage il 30 marzo 2017 (il videoclip su YouTube ha ricevuto oltre 210.000 views).

O “Pubblicità Riflesso”, primo singolo estratto da Necessità Interiore e pubblicato in anteprima italiana su Rockerilla e mondiale su Vents Magazine.

Il nome e il seguito che è riuscito a creare attorno a sé ha portato Darman a realizzare quattro tour italiani e uno europeo (il secondo sarebbe dovuto partire nella primavera del 2020, poi annullato per via della pandemia da Covid-19), oltre che a presenziare su palcoscenici importanti; ne sono un esempio il Concerto del Primo Maggio 2012 in Piazza Maggiore a Bologna, le due anteprime in Expo Milano 2015 e la partecipazione da headliner al festival italiano Musaic-On 2017 e al The Sound Festival 2018 in Olanda.

“Agay” (feat.Christian Lisi alle congas), disponibile dallo scorso 17 giugno, è il primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti di Darman.