Dance Dream: a Cesenatico ripartono i corsi

Dance Dream. Dopo l’esibizione alla Festa del Centro Storico e in attesa della Festa dello Sport, è ripartita la campagna di tesseramento nella scuola di danza di Cesenatico. Al via le prove gratuite

Dopo l’esibizione alla Festa del Centro Storico, in cui gli allievi hanno portato in scena un breve estratto dello spettacolo di danza “Il Giro del Mondo in punta di piedi”, ripartono i corsi alla Asd Dance Dream di Cesenatico che, il prossimo 1° di ottobre, sarà invece alla Festa dello Sport che si tiene in centro e sul porto canale.

La campagna tesseramento è partita questa settimana e chi fosse interessato può prenotare, come ogni anno, una prova gratuita ed associarsi.

Le lezioni si svolgono in uno spazio polifunzionale dedicato ai ragazzi, un luogo dove si studia la danza, il canto, la recitazione, il tip tap e la lingua inglese a cui viene dedicato un potenziamento specifico.

Il percorso didattico è di stampo accademico supportato e stimolato da validi insegnanti, che nella vita fanno questo di mestiere: Ilaria Esposito, Federica Esposito, Nico Buratta, Chiara Sirri, Silvia Ferraris, Christian Ginepro, Stefano Bontempi e Simone Polacchi.

Come in una vera compagnia teatrale, gli allievi intraprendono un percorso personalizzato alla scoperta di se stessi, dei propri talenti e della propria sensibilità artistica. L’obiettivo è quello di mettersi in gioco nel costruire insieme uno spettacolo dove la creatività individuale possa essere messa al servizio del gruppo e della sua coralità.

Dal 2011 è una delle prime compagnie interamente formata da bambini e ragazzi iscritti al corso di Musical. In passato, esibendosi nei più prestigiosi teatri locali, la compagnia ha portato in scena grandi successi come “Matilda the Musical”, “Annie Jr”, “Legaly Blonde”, sino ad arrivare a conquistare il pubblico del Teatro Alessandro con “Shrek Junior The Musical” nel 2019.

Negli anni passati, dai corsi della Dance Dream sono usciti allievi di grande valore artistico come Anita Pandolfini (I.D.A Ballet Academy), Federica Esposito (Bsmt), Camilla Tappi (Sdm), Alice Borghetti (Bsmt), Elena Ricci (Sdm), Maya Bruni (Opus Ballet) e Manila Lombardi (Opus Ballet).

Si riparte questa settimana con la passione e l’obiettivo di sempre: trovare nuovi talenti, bambini e bambine che hanno voglia di vivere la magia del teatro.

Per le prove gratuite telefonare al 347 918 22 44 oppure lasciare un messaggio su Whataspp.