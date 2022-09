Corso parrucchiera in carcere a Cagliari

CORSO PARRUCCHERIA IN CARCERE CAGLIARI

Sette detenute della sezione femminile della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Cagliari potranno seguire un corso professionale di parruccheria per apprendere le basi di una professione che potrà offrire loro, una volta terminato di scontare la pena, di svolgere un’attività lavorativa.

E’ la principale finalità del progetto:

“Un carcere di genere. Un genere di carcere”,

advertisement

ideata e promossa dall’Associazione “Socialismo Diritti Riforme”, l’iniziativa si avvale del sostegno della Fondazione di Sardegna e della collaborazione della Direzione, dell’Area Educativa e della Sicurezza dell’Istituto.

Il programma

Il programma, curato da Francesca Piccioni titolare di Hair School di Quartu Sant’Elena, prevede un primo modulo formativo, articolato in 8 lezioni ciascuna di 4 ore, per un totale di 32 ore, per conoscere le tecniche di base.

Ciascuna detenuta riceverà il materiale necessario per imparare a fare lo shampoo, montare i bigodini, usare il phon e/o la piastra nonché utilizzare le tinture per capelli o l’ossigeno per schiarirli. Il tutto seguendo scrupolose norme igieniche.

Il progetto “Un carcere di genere. Un genere di carcere”