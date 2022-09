Corso ECM ad Alghero su antibiotici, miracolo di ieri disastro di domani

Corso ECM ad Alghero su antibiotici. Grande partecipazione stamani 10 settembre all’hotel Catalunya per il corso di aggiornamento sull’antibioticoterapia.

L’ECM organizzato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha evidenziato come un’eccessiva prescrizione di antibiotici possa portare alla comparsa di ceppi resistenti.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici, Nicola Addis e l’introduzione dei lavori dei moderatori Luigi Bagedda e Riccardo Are, la lettura magistrale di Giordano Madeddu.

L’infettivologo ha richiamato l’attenzione dei numerosi presenti su come l’aumento di prescrizioni antibiotiche possa comportare la comparsa di ceppi resistenti. Un miracolo, quello della scoperta degli antibiotici, che nel tempo, con un uso eccessivo e non mirato, può trasformarsi in disastro e non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici e da allevamento. I ceppi microbici stanno aumentando e con essi il rischio di nuove infezioni. Proseguendo con le attuali pratiche prescrittive il 2050 potrebbe essere l’annus horribilis in cui verrebbe meno l’efficacia antibiotica.

La mattinata è proseguita con gli interventi di Paola Bagella, Carla Budroni e Francesco Nocerino.

Nella seconda parte del corso, moderato da Roberto Manetti e Sergio Babudieri, le relazioni di Catello Panu Napodano e Antonello Caddeo.

L’ECM si è chiuso con un partecipato dibattito e il test di verifica.