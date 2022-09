Concerto degli Istentales: Alghero, 24 settembre 

Gli Istentales sabato

al Festival del Mediterraneo

La band nuorese in concerto il 24 settembre alle 21 a Lo Quarter di Alghero. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica

Il concerto della band nuorese degli Istentales è il nuovo appuntamento in programma per

sabato 24 settembre alle 21 a Lo Quarter di Alghero, inserito nel calendario del Festival del Mediterraneo.

Il gruppo etno-rock, guidato da Gigi Sanna, proporrà alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio, in un viaggio trentennale tra le sonorità della tradizione rilette in chiave rock e pop nelle canzoni originali della band, con testi in sardo e in italiano.

Ingresso gratuito.