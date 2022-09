Conad Nord Ovest sostiene i consumi delle famiglie

Con questo concorso Conad Nord Ovest vuole ribadire la vicinanza ai consumatori in un momento particolarmente delicato per l’economia italiana.

che si propone, con un importante investimento, ancor più prezioso in questo periodo di difficoltà economica, di fornire un aiuto concreto per sostenere e proteggere il potere d’acquisto dei consumatori dall’aumento generalizzato dei costi di beni e servizi.

8 settembre 2022 – In un contesto di crisi economica in cui i consumi rischiano di crollare a causa della pressione dei rincari delle materie prime e dei servizi, Conad Nord Ovest tiene fede al suo impegno verso la comunità e si schiera al fianco delle famiglie con l’iniziativa:

Un contributo importante attraverso cui Conad Nord Ovest vuole ribadire la propria vicinanza alla comunità e dare un supporto concreto per affrontare un periodo di forte preoccupazione.

Secondo una recente indagine di Ipsos, condotta in collaborazione con il World Economic Forum, infatti, oltre il 78% degli italiani si dichiara preoccupato per l’aumento del costo di beni e servizi ed il 59% per la propria capacità di fronteggiare il pagamento delle bollette di luce e gas (fonte Ipsos – Global views of inflation 2022).

“La nostra Cooperativa da sempre sostiene le persone e le comunità.

Soprattutto in un momento difficile come questo, riteniamo fondamentale promuovere forme d’intervento concrete per mitigare l’effetto dei rincari sulle famiglie, come l’iniziativa “ Bonus Bolletta – Concorso Conad” che vuole rispondere ai bisogni dei consumatori in quella che si sta delineando come una tempesta perfetta, in cui si fatica sempre più ad arrivare alla fine del mese –

ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari –

Un operazione che è espressione concreta del nostro impegno:

siamo in prima linea per contenere il trasferimento dell’aumento dei costi sulle famiglie e per dare risposte attente con strategie commerciali e campagne di convenienza mirate alla tutela del potere di acquisto.

Lo facciamo con questa preziosa iniziativa, pensata per proteggere le famiglie dal caro bollette e lo facciamo quotidianamente con la linea dei prodotti a marchio Bassi e Fissi con cui offriamo ciò che di fondamentale serve alla vita di una famiglia a prezzi competitivi, con un progressivo incremento delle occasioni di convenienza”.