Come Giocare al Bingo Online sui Siti Web?

Se ci dimentichiamo del calcio, il più grande passatempo per il pubblico italiano è sicuramente il bingo. E pensare che per molti veniva considerato un gioco ormai superato. In realtà a ridare fortuna al bingo è stato il passaggio dalle sale fisiche a quelle online: internet ha permesso di poter svolgere con maggior libertà qualsiasi attività online, comprese le scommesse sportive, sui casinò e lotterie.

Di seguito scopriremo proprio i suggerimenti utili per giocare online al bingo in modo sicuro, sfruttando la massima sicurezza e l’affidabilità delle piattaforme online. Se non sai da dove iniziare prova a consultare la lista dei migliori siti di bingo sul sito CasinoDeps Italia e preparati a scoprire tutto ciò che ti sarà utile per affrontare una sessione di scommessa con il bingo digitale.

Dal bingo terrestre a quello digitale

Il gioco del bingo deriva direttamente da quello del lotto, ed è forse proprio per questo motivo che le sue regole base ci riconducono direttamente al gioco tradizionale della tombola.

Le sue origini risalgono al 1530, anno che viene ricordato per l’istituzione della prima lotteria. In realtà la prima versione di gioco è arrivata solo nel 1929, grazie a Edwin Lowe, venditore di giocattoli americano che presentò una variante del Lotto.

Il gioco si chiamava “bean” ovvero fagiolo, che era utilizzato per segnare sulle cartelle dei giocatori i numeri estratti. Durante un’estrazione uno dei giocatori urlò ad alta voce il termine “bingo” per errore e da quel momento divenne il titolo di uno dei giochi più apprezzati a livello internazionale.

Sia nella versione terrestre che in quella digitale, per giocare è necessario avere delle cartelle da consegnare (dopo l’acquisto) al giocatore che vuole partecipare alla sessione di estrazione.

Ovviamente nel caso del bingo online ogni passaggio viene effettuato attraverso l’uso di un computer o di uno smartphone. Vediamo allora come si gioca!

Come funziona il bingo online

È presto detto che lo scopo del bingo è di completare una cartella grazie all’estrazione dei numeri assegnati, prima degli altri giocatori. Solitamente l’estrazione prevede l’uscita di 75 numeri, anche se in Europa la versione più diffusa è quella con 90 numeri.

Ogni sessione di gioco di bingo online inizia con l’acquisto delle cartelle, che si compongono di 3 file e 5 righe: ospitano quindi una combinazione del tutto casuale di 15 numeri.

Una volta deciso il numero di cartelle da acquistare, si procede con l’estrazione: l’augurio che ogni giocatore si fa è di riuscire a completare un’intera fila di numeri in modo da realizzare una Cinquina. Si tratta dell’estrazione più fortunata subito dopo il completamento dell’intera cartella, che permette di fare Bingo.

Alcuni giocatori si domandano come scegliere le cartelle del bingo. Trattandosi di un gioco puramente casuale, e legato alla fortuna, è impossibile attuare una strategia.

Le cartelle partono da un costo di 0,05€ ed è presto detto che più cartelle si acquistano e maggiore sarà la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale.

Cosa considerare per scegliere una sala di gioco online

Ora che abbiamo scoperto quali sono le semplici regole che caratterizzano una partita di bingo, è bene fare una precisazione.

Per giocare online in Italia bisognerà affidarsi a un casinò o ad una piattaforma autorizzata sulla quale il giocatore deve registrarsi. Devi prestare attenzione alle offerte (alcune volte proprio mirate sul gioco del bingo), ma anche al numero di sale che la piattaforma mette a disposizione.

Gli operatori dotati di licenza ADM ti aiuteranno ad evitare sgradevoli inconvenienti e soprattutto a tenerti alla larga dalle truffe online.

Potrai comodamente condividere in sicurezza i tuoi dati personali e quelli legati al metodo di pagamento che vuoi utilizzare per ricaricare il tuo conto di gioco.

A quel punto non bisognerà fare altro che concentrarsi sulla fortuna e sperare che i numeri contenuti nelle tue cartelle vengano estratti per assicurarti un premio finale!