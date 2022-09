C’Mon Tigre: i prossimi appuntamenti live dello “Scenario Tour”

Prosegue con nuovi appuntamenti live lo “Scenario Tour” dei C’Mon Tigre: 23 settembre al Dig Festival di Modena (nuova data), 28 settembre al Jazz in Sardegna – European Jazz Expo di Cagliari (nuova data), 29 settembre al JazzMi di Milano, 1 ottobre al Mei di Faenza (RA)

I C’Mon Tigre presenteranno al pubblico i brani del proprio repertorio, inclusi quelli del nuovo album “Scenario“, già disponibile sulle piattaforme streaming, in digital download e in formato vinile in 2 versioni.

Sul palco dello “Scenario Tour”, assieme ai C’Mon Tigre (voci, chitarra, sintetizzatori, elettronica, talk box) si alterneranno: Pasquale Mirra (vibrafono, log drum), Beppe Scardino (sax baritono, flauto traverso, elettronica, cori), Mirko Cisilino (tromba, corno francese, sintetizzatori, cori); Tiziano Bianchi (tromba, flicorno, sintetizzatori) e Marco Frattini (batteria acustica ed elettronica).

L‘1 ottobre i C’Mon Tigre verranno premiati al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti (in programma dal 30 settembre al 2 ottobre a Faenza) con la Targa Mei -Pimi 2022. Il premio al miglior artista indipendente dell’anno è stato assegnato da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi.

Tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che si fonda C’Mon Tigre, progetto che nasce nel 2013 grazie ai racconti di viaggio e alle esperienze sonore dei due fondatori.

Nel 2014 esce il primo e omonimo album “C’Mon Tigre”, elogiato dalla critica italiana, francese e tedesca; nel corso dello stesso anno il duo produce anche due film d’animazione: “Federation Tunisienne De Football” di Gianluigi Toccafondo e “A World Of Wonder” di Danijel Žeželj.

Nel 2017 esce l’EP “Elephant RMX“, disco di remix di DJ Khalab e Populous, pubblicato solo in vinile in tiratura limitata. La copertina del progetto, concepita da Gianluigi Toccafondo, è stata inserita tra le 50 cover candidate al premio “Best Art Vinyl” insieme ad altri artisti internazionali tra cui figurano Gorillaz e Queens of the Stone Age.

Nel 2019 esce il secondo album di inediti “Racines“, accompagnato da un libro d’autore (presente esclusivamente nel formato vinile) contenente opere d’arte di fotografi di fama internazionale, writer, street artist, illustratori e artisti. Dall’album sono stati estratti i singoli “Underground Lovers“, “Mono No Aware” e “Behold The Man“; i loro video musicali sono stati premiati in numerosi festival di cinema internazionali.

Ogni uscita dei C’Mon Tigre, oltre ad essere fortemente legata alle arti visive, è accompagnata da tour e date live che li ha visti esibirsi nei principali club e festival italiani ed europei come Roskilde Festival, Fiesta des Suds, Eurosonic Noorderslag, Les Rendez-vous de l’Erdre, Spring Attitude, JazzMi, Locus Festival, Villa Ada Incontra Il Mondo tra gli altri.

Nel 2020 è stato presentato in anteprima lo spettacolo “C’mon Tigre + Toccafondo” in cui la loro musica si fonde con le arti visive, sonorizzando dal vivo i film d’animazione di Gianluigi Toccafondo attingendo dalla loro discografia, per l’occasione riadattata. Il nuovo album riceve il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge musica L.R. 2/2018.

