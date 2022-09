Cartoline sonore: il 4 settembre si chiude la kermesse a Viddalba

Domenica 4 settembre, a partire dalle 19.30, presso il Parco Archeologico di San Giovanni, appuntamento conclusivo della rassegna di musica contemporanea con i concerti di Ed Carlsen e di Federico Albanese

Giunge al termine la rassegna di musica contemporanea Cartoline Sonore, organizzata dall’associazione culturale Sonos & Sounds, in collaborazione con il Comune di Viddalba.

Tre appuntamenti, tra luglio e settembre, per un programma che ha visto concerti di artisti internazionali affiancati dalle visite guidate al MAV – Museo Archeologico di Viddalba, trekking storico-naturalistici, sessioni di yoga e laboratori per i più piccoli, in un percorso che coniuga musica, arte e rispetto per l’ambiente.

A quest’ottica di una riscoperta del territorio attraverso la musica, è legata la scelta di annullare la distanza tra gli artisti e il pubblico, eliminando palchi e pedane e lasciando che i concerti si svolgano “a terra” (senza barriere tra i musicisti, il pubblico e il territorio, in piena sintonia con gli elementi naturali).

advertisement

A fare da sfondo all’ultimo appuntamento della rassegna, domenica 4 settembre sarà il Parco Archeologico-Naturalistico di San Giovanni, a Viddalba.

Si inizia alle 19.30 con il concerto del musicista sardo di fama internazionale Ed Carlsen, fresco di contratto discografico con la Sony e autore della colonna sonora originale del documentario Ben Stokes – Phoenix From The Ashes, prodotto da Sam Mendes per Amazon Prime.

Vagabondo e sognatore, Ed Carlsen prima di intraprendere la carriera di musicista è stato un pilota di aerei. In seguito l’amore per la musica ha preso il sopravvento e lo ha portato a conseguire una laurea in Music Technology al London College of Music e a risiedere in diverse capitali europee (da Copenaghen a Varsavia), vivendo esperienze che hanno inevitabilmente influenzato la sua produzione musicale.

Le sue composizioni colpiscono per l’approccio non convenzionale al pianoforte unito alle fluttuanti e delicate sonorità elettroniche caratterizzate da ritmi nitidi e sinth.

Alle 20.30 chiuderà la serata, nonché questa prima edizione di Cartoline Sonore, il concerto del pianista Federico Albanese, il cui ultimo album, Before and now seems infinite, è stato pubblicato da Mercury KX (etichetta tedesca di proprietà della Universal, casa di artisti come Ólafur Arnalds e Jonny Greenwood dei Radiohead, solo per citarne alcuni).

Federico Albanese è compositore, pianista e produttore musicale. Le sue composizioni sono caratterizzate da una forte valenza cinematografica, e mescolano ambientazioni classiche, pop ed elettroniche contemporanee.

Info, prenotazioni e costi

Il costo dei singoli concerti è di 10 euro

dei singoli concerti è di I biglietti si possono acquistare la sera dei concerti al botteghino

si possono acquistare la sera dei concerti al botteghino Si consiglia tuttavia di prenotare scrivendo a: cartolinesonore@gmail.com o chiamando al numero: +39 351 78 88 545

Info, costi e adesioni per Laboratori e Visite guidate

Museo Archeologico di Viddalba MAV, Piazza Angioy 07030 Viddalba. Tel: 327 383 4604, email: museoarcheologicoviddalba@gmail.com. Il Museo resterà aperto al pubblico sino alla mezzanotte.

Info, costi e adesioni Trekking storico-naturalistici diurni e notturni

Antonio Muntoni, Guida Ambientale Escursionistica: tel. +39 345 44 85 029 (solo WhatsApp)

Info, costi e adesioni Pratiche yoga

Tel: +39 345 73 80 531

Il programma dettagliato è disponibile ai link di seguito: