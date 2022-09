“Cara Forlì”, torna la grande festa del liscio

Torna in piazza Saffi “Cara Forlì. La grande festa del liscio”. Seconda edizione: sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, i n allegato la figurina di Secondo Casadei. Venerdi 2 settembre inaugura la mostra Secondo Casadei , Forli e la Romagna a cura di Mario Russomanno. A Cara Forli anche una rassegna cinematografica e tv sul liscio; e cco i docufilm a cura di Oderso Rubini che saranno proiettati non stop

Ci saranno i docufilm: l’uomo che sconfisse il boogie, vai col liscio!, un ballo liscio e un’intervista a Riccarda Casadei dove sono inseriti rarissimi dei programmi tv anni 60/70 su Secondo Casadei e la sua musica.

Tra le curiosita’ avremo Romagna mia in tantissime versioni: Iva Zanicchi intonera’ Romagna mia con Moreno il biondo e Fiorenzo Tassinari, Morgan cantera’ Romagna mia con Roberta Cappelletti, gli Skiantos faranno una versione rock di Romagna mia stravolgente

“Secondo Casadei, Forlì e la Romagna. Una lunga storia d’amore”, è il titolo della mostra curata da Mario Russomanno, corredata da relativo catalogo, che sarà inaugurata venerdì 2 settembre e che aprirà al pubblico dal 3 all’11 settembre.

advertisement

All’interno della mostra, che sarà inaugurata, venerdì 2 settembre alle 18 si terrà una proiezione non stop di video, documentari e film sul liscio che al momento prevedono questa programmazione a cura di Oderso Rubini: ci sarà “L’Uomo che sconfisse il Boogie” film di Davide Cocchi prodotto da Arancia Film, che racconta della “grande vittoria” del Maestro Secondo Casadei sul boogie americano nell’immediato dopoguerra, il docu-live di Riccardo Tesi “Un Ballo Liscio” realizzato pere Viralissima dalla Regione Emilia Romagna con Ater e Lepida con il Comune di Bologna , che sarà premiato il 4 settembre come miglior docufilm sul Liscio.

Il giorno prima sarà premiato Edgar come miglior giovane de Il Liscio nella Rete, le tre straordinarie puntate di “Vai col Liscio!” realizzate per Sky dal regista Giangiacomo De Stefano su idea di Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI e de La Notte del Liscio, che racconta tutti i grandi artisti del liscio, e una intervista di Mario Russomanno a Riccarda Casadei con inserti tv d’epoca di filmati e Rai e Tv Capodistria degli Anni 60 e 70 su Secondo Casadei e la sua musica.

La mostra ideata per l’occasione dallo scrittore, giornalista e conduttore tv Mario Russomanno, e realizzata con il supporto dello staff dei Musei Civici, esporrà materiale storico proveniente dalla Famiglia Casadei, restituendo il percorso umano e professionale del musicista la cui attività, pur in una epoca ancora lontana dai riflettori della comunicazione, contribuì in modo determinante alla creazione della identità culturale romagnola.

Entrando al Palazzo Municipale sarà possibile seguire, attraverso immagini d’epoca rare e audiovisivi, la evoluzione della musica folk nel novecento, indirizzata dal maestro di Gatteo. Il pubblico potrà apprezzare anche il violino di Casadei, quasi mai uscito dalla sua abitazione, il suo grammofono, e molti altri oggetti. Tra essi gli abiti di scena di Arte Tamburini e Palma Calderoni, celebri cantanti della Orchestra Casadei.

Spazi specifici della mostra sono dedicati al passaggio di consegne, sentimentale e professionale, tra Secondo e suo nipote Raoul Casadei e al quarantennale, intensissimo, rapporto tra Casadei e la città di Forlì, suo dichiarato luogo del cuore

L’esposizione sarà arricchita da proiezioni non stop di video documentari e film sul mondo del liscio curati da Oderso Rubini per la Regione Emilia – Romagna. La mostra resterà aperta fino all’11 settembre .

Per quanto riguarda i live tra le curiosità da segnalare che assisteremo a tantissime reinterpretazioni di Romagna Mia: il 3 settembre Iva Zanicchi la canterà con Moreno Il Biondo e Fiorenzo Tassinari, mentre il 4 settembre gli Skiantos ne faranno una versione rock stravolgente e infine Morgan la intonerà con Roberta Cappelletti. Tutte versioni da non perdere.

Romagna Forever! Alfine eccola qui, svelata la figurina solidale Fumetto Card #25, dedicata a Secondo Casadei! Sara’ presentata ufficialmente sabato 3 settembre alle 19 sul palco di Cara Forli e consegnata al Sindaco di Forli Gianluca Zattini, a Riccarda Casadei figlia di Secondo Casadei e a Mario Russomanno curatore della mostra su Secondo Casadei

Grazie a Figurine Forever insieme a Edizioni Musicali Casadei Sonora e MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza con il patrocinio del Comune di Forli e della Regione Emilia Romagna/Visit Romagna

Arriva una grande sorpresa per Cara Forlì, la due giorni di musica che omaggia il maestro Secondo Casadei, Forlì e la Romagna in Piazza Saffi a Forlì il 3 e 4 settembre con Iva Zanicchi, Morgan e gli Skiantos, tra gli altri. Uscirà infatti la prima figurina ufficiale del grande maestro Secondo Casadei per le giornate del 2, giorno di apertura della mostra dedicata a Secondo Casadei di Mario Russomanno, e 3 e 4 settembre a Forlì.

La figurina solidale a cura di Figurine Forever sarà la Fumetto Card # 24 (card non adesiva + cartolina), realizzata dalla giovane fumettista Alessandra Rostagnotto, autrice della graphic novel “Discosogni”. Come accaduto per le figurine solidali precedenti, avrà un riferimento sportivo, abbiamo deciso quindi di “vestire” Secondo con una maglia da calcio con il logo Romagna, proprio perché è attraverso anche la musica ed i colori del nostro mare che siamo famosi nel mondo. La tiratura sarà limitata e numerata.

Il ricavato della figurina solidale sarà destinato alla a campagne di solidarietà. Il tutto si realizza grazie a Figurine Forever di Bologna insieme a Edizioni Musicali Casadei Sonora di Savignano e Gatteo e MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza con il patrocinio del Comune di Forlì e della Regione Emilia Romagna. A breve l’uscita della figurina ufficiale e della nota definitiva per la presentazione ufficiale a Forlì in anteprima.

“Ma chi, quello che ha scritto Romagna Mia?”, si proprio lui. Anche se parlare di Secondo limitandosi ad una sola sua opera musicale è davvero riduttivo, è stato un artista incredibile, portando il folklore della musica romagnola a farsi amare ed apprezzare in Italia e nel mondo, un percorso che, anche ora, non è affatto terminato.

Più di mille incisioni, una discografia infinita come le serate di ballo in Riviera. La capacità, unica più che rara, di sapere rendere universale la sua musica. Noi collezionisti conosciamo bene il sentire la “nostalgia del passato“, di album storici, di figurine, di momenti ed emozioni che potranno ripetersi, ma mai allo stesso modo.

Il progetto nasce da un’idea del MEI di Faenza e dalle storiche Edizioni Musicali Casadei Sonora, pensando che anche a Secondo, al suo mondo, alla sua Romagna, si potesse dedicare una delle nostre figurine solidali Fumetto Card, proposta che ovviamente abbiamo accolto con entusiasmo.

Ci siamo successivamente messi in moto (del resto la Romagna è anche la terra della velocità a due ruote, no?) per cercare un/una fumettista che potesse cogliere appieno l’essenza di Secondo Casadei e trasformarla con un disegno in figurina. La fumettista piemontese Alessandra Rostagnotto è stata una scelta precisa e, dopo avere visto il risultato, ben contenti di averla contattata ed altrettanto che Alessandra abbia reso tutto possibile.

Proprio leggendo la sua ultima graphic novel “Discosogni” (Edizioni Bao, 2022), abbiamo pensato che Alessandra, anche se non “figlia della Romagna”, potesse essere la persona giusta. La storia di Ambra e Giovanni, i due protagonisti del suo fumetto, è ambientata in riviera, anche se quella ligure, ma non fa differenza; siamo certi, migliaia di volte, anche a Sanremo, hanno ascoltato, cantato, ballato i brani più famosi targati Casadei. La musica di Secondo, non ha certo avuto confini.

La figurina solidale è un omaggio a Casadei ed a tutta la Romagna, spesso sinonimo di sole, buon cibo e tanto divertimento. Quando possibile le nostre Fumetto Card hanno un riferimento sportivo, per questo Secondo veste la maglia da calcio che, in qualche modo, rende omaggio alla squadra romagnola che, non ce ne voglia nessuno, ha conosciuto il sapore della Serie A ed anche delle Coppe Europee.

Il riferimento calcistico è anche legato alla scelta solidale di questa figurina, con il ricavato che sarà destinato alle Cucine Popolari di Cesena, nella speranza che una realtà importante come questa, dopo Bologna ed ora Cesena, possa espandersi anche a Forlì, Ravenna ed a tutte le altre città.

La presentazione della figurina solidale di Secondo Casadei sarà Sabato 3 settembre 2022 sul palco importante di “Cara Forlì”, organizzata dal Comune di Forlì con il contributo della Regione Emilia Romagna. Istituzioni che hanno deciso anche di patrocinare questa nostra iniziativa editoriale.

Chi ci conosce sa che amiamo i dettagli e che, quando possiamo e riusciamo, niente è dato alla casualità. Per questo motivo la tiratura numerata è di 206 copie, quel 06 non è appunto casuale, è un voluto riferimento all’anno di nascita di Secondo Casadei, il 1906.

CASADEI PER LE CUCINE POPOLARI!

Con il ricavato di questa nuova card + cartolina, sarà possibile sostenere le attività delle Cucine Popolari di Cesena ( https://www.cucinepopolaricesena.it/ ), nate per aiutare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane, magari ascoltando in sottofondo proprio le musiche di Casadei

SECONDO CASADEI by Alessandra Rostagnotto

Fumetto Forever Card #25 – Figurina + Cartolina

Edizione limitata e numerata 206 copie

Costo

offerta libera a partire da 5,00€

+ spedizione (per l’Italia 5,00€)

USCITA PREVISTA: 03 settembre 2022 (copie rimaste presso Figurine Forever 180/206)

le cartoline delle figurine solidali sono numerate da 1 a 206, il numero che si riceve è casuale. La scelta del numero specifico è un servizio solo in prevendita e solo per i soci di Figurine Forever

Sono state stampate anche 30 copie omaggio.