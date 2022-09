Caprera: energia verde con il fotovoltaico di Sorgenia 

L’impianto fotovoltaico realizzato dalla digital energy company per il Centro Velico Caprera, in Sardegna, consentirà alla scuola velica un autoconsumo di energia rinnovabile di oltre il 67%.

Milano, 8 settembre 2022 – Un impianto fotovoltaico a firma Sorgenia per il Centro Velico Caprera, la più grande e famosa scuola velica italiana.

Si tratta dell’ultimo tassello di una collaborazione di più ampio respiro, cominciata lo scorso aprile con il progetto

Marine Adventure for Research & Education:

l’iniziativa di citizen science ideata dal Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation per studiare lo stato di salute del Tirreno.

Sorgenia ha sostenuto il progetto:

affiancando i biologi marini nel prelievo di campioni di DNA marino e organizzando giornate di plogging per pulire alcune delle spiagge toccate dalla missione.

Oggi si inaugura l’impianto fotovoltaico:

progettato da Sorgenia sulla copertura inclinata dell’edificio della carpenteria, con l’obiettivo di soddisfare i consumi interni della base nautica grazie all’energia autoprodotta.

Con una potenza di 27,6 kWp e una produzione annua di circa 35.000 kWh annui, si stima che l’intervento permetterà al centro velico un autoconsumo pari a circa il 70% dell’energia prodotta, con un corrispondente risparmio economico.

L’installazione, collocata su una superficie netta di oltre 100 metri quadrati, consentirà inoltre di evitare l’emissione in atmosfera di 15 tonnellate di CO2 l’anno, l’equivalente di 287 alberi piantumati.