Capitani Coraggiosi d’estate, termina a Pirri la rassegna

CAPITANI CORAGGIOSI d’Estate 2022, 16 – 30 settembre, Corte della Vetreria, Pirri – Cagliari

La nave di Capitani Coraggiosi d’Estate giunge in porto. La rassegna che Cada Die Teatro ha voluto dedicare anche nel tardo periodo estivo ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, si chiude domani, venerdì 30 settembre.

Il programma prende il via alle 17 nella Corte della Vetreria di Pirri con Paesaggi e personaggi fantastici, laboratorio dei Cemea in cui i giovanissimi partecipanti potranno sperimentare attività grafiche e manuali, utilizzando vari materiali dedicati alle personali rappresentazioni di alberi, boschi e dei loro abitanti reali e fantastici.

Alle 18 l’immancabile merenda nella Gelateria Nel Parco e alle 18.30 tutti nel teatro all’aperto della Corte per la prima assoluta della nuova avventura del gufetto Rosmarino: GUFO ROSMARINO NEL MONDO DI AMARILLA – La pianta che ama, che piange e che strilla, di e con Giancarlo Biffi (luci di Emiliano Biffi, suono di Matteo Sanna, realizzazione pupazzi di Marilena Pittiu e Mario Madeddu), che porta in scena il capitolo fresco di stampa della saga dedicata al simpatico pennuto, spettacolo tratto dal decimo libro scritto nell’arco di quindici anni – come sempre edito da Segnavia e con le illustrazioni di Valeria Valenza – che vede protagonista il personaggio creato dalla fantasia dell’attore e regista del Cada Die Teatro.

L’intrepido gufetto si confronta questa volta con l’universo delle piante, quello che gli umani non ascoltano più, ma che ha sempre parlato e che continua a comunicare con il mondo animale chiedendo attenzione e protezione.

“Non c’è più tempo!” strillò adirata Amarilla, “Senza nuovi alberi per il bosco sarà la fine!” Rimasta sola senza più sorelle, Amarilla, piantina dai rametti gracili e poche foglie, era tanto arrabbiata e un poco triste. I passerotti Macchillotti avevano combinato un bel guaio ma il signor Adelmo, si era troppo adirato. Troppo! Occorreva trovare una soluzione e rimettere a posto la situazione. Un nuovo giorno per Gufo Rosmarino, una nuova avventura lungo i sentieri della crescita. L’incontro con alberi parlanti, passerotti pazzerelli, formiche mangiafoglie… nell’acquisita consapevolezza che ogni vita dipende da un’altra vita. Non c’è un prima o un poi ma un continuo imprevedibile susseguirsi di eventi. È sufficiente modificarne uno affinché tutto cambi. Un fantastico incontro tra mondo animale e mondo vegetale, in cui uno non può fare a meno dell’altro, tutto si tiene! Quel che si muove o cresce, è ugualmente importante; che sia uomo, cane, pesce, uccello, albero, formica, fiume, vento o pioggia.

La rassegna Capitani Coraggiosi d’estate è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura) e del Comune di Cagliari.

Info e Prenotazioni

Ingresso 6 euro

Apertura biglietteria alle 16.30

Tel. 328 2553721 – 0705688072

biglietteria@cadadieteatro.com

www.cadadieteatro.com