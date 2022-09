Capitaneria de La Maddalena; “Controllo e Manutenzione cavi SA.PE.I., SA.CO.I. e SAR.CO”

Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA (Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: tec.cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena).

ARGOMENTO: “Controllo e Manutenzione cavi SA.PE.I., SA.CO.I. e SAR.CO.”

Committente: Terna Rete Italia SpA, sede legale Viale Egidio Galbani, n. 70, Roma;

Impresa esecutrice: Soc. Sub Service S.r.l, regione Morimenta Pod. 29, Mogoro (OR);

Direttore lavori: OTS Giulio Garau;

Periodo: dal 14.09.2022 al 14.10.2022.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

VISTA la propria Ordinanza nr. 107/2022 in data 12.08.2022;

VISTA la richiesta avanzata in data 08.09.2022 con la quale si richiede la proroga dei provvedimenti sopra citati sino al 14.10.2022;

VISTO l’autorizzazione nr. 53/22 in data 08.08.2022 della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura;

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);

VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento,

ORDINA

Articolo unico

La propria Ordinanza nr. 107/2022 in data 12.08.2022 citata in premessa è da intendersi prorogata fino al giorno 14.10.2022.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82