Campionati italiani di tiro con l’arco 3d tra San Vero Milis e Narbolia

Tra loro Giuliano Faletti, oro individuale nel longbow, oro nel mix team assieme a Giuseppe Seimandi (anche lui qui nell’isola e protagonista del bronzo mondiale nell’arco nudo in coppia con Cinzia Noziglia) e Marco Bruno. Seimandi ha colto pure l’argento in coppia con Giulia Barbaro che invece non è potuta arrivare in Sardegna. In compenso c’è Elisa Baldo oro iridato nel compound e Sabrina Vannini bronzo mondiale in terra umbra nell’arco istintivo in coppia con Fedele Soria.

Anche la Sardegna sta mostrando tutto il suo dinamismo, specie nel settore giovanile.

Sotto i riflettori ovviamente l’azzurrina Eleonora Meloni che quest’estate, nell’arco nudo, categoria junior, ha conquistato il titolo italiano.

E l’universitaria campidanese, nella prima giornata dedicata al mix team, ha sfoderato tutte le sue potenzialità con un bell’argento nell’ arco nudo under 20, in coppia con il suo compagno di scuderia (Arcieri Uras) Davide Cabua. Identico colore di medaglia e stessa maglia per Ilaria Spanu e Daniele Raffolini. Un terzo argento tutto sardo giunge dal compound under 20 grazie ai tiri di Martina Del Duca e Federico Piano degli Arcieri Torres Sassari. Da segnalare anche il quarto posto nell’ arco nudo under 20 con altri due arcieri uresi: Giacomo Bandini e Mariella Corrias. Il duo sassarese composto da Carlotta Cosso e Marco Fozzi, nella stessa tipologia d’arco sono ugualmente quarti. Oggi fase eliminatoria per i primi venti classificati e al pomeriggio scontri a squadre per le prime otto maschili e femminili.