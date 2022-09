Cambio di sede e di orario per il concerto di questa sera a Quartucciu del quartetto di Luca Mannutza

A causa del maltempo, il concerto del quartetto del pianista Luca Mannutza a Quartucciu, in programma questa sera (giovedì 29) alle 19 alla Necropoli di Pill’e Mata, è trasferito alla Domus Art, il centro culturale comunale in via Neghelli.

Cambia anche l’orario del concerto, che avrà inizio alle 21 con accesso al pubblico a partire dalle 20.45.