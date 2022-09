Calcio, Torneo Paolo Tassu: la Torres vince la I edizione della manifestazione

Grande successo di pubblico per la due giorni di calcio giovanile dedicata alla categoria Allievi: ad aggiudicarsi il Torneo Paolo Tassu, manifestazione organizzata in ricordo del compianto dirigente sportivo del Sassari Calcio Latte Dolce, è la Torres di mister Mario Desole

Sono state 16 le squadre – provenienti da tutta l’Isola – che hanno partecipato alla prima edizione del Torneo Paolo Tassu: si sono date battaglia sui campi di Li Punti e di Latte Dolce fino all’emozionante epilogo.

La Torres, superata senza problemi la fase a gironi, dopo un combattuto quarto di finale contro il Latte Dolce (terminato 1-1 e deciso solo all’ultimo calcio di rigore), ha sfidato e sconfitto in semifinale l’Academy Latte Dolce con il punteggio di 2-0. In finale ha trovato il quotato Cagliari: per i rossoblù percorso netto sia nella fase a gironi che nelle gare a eliminazione diretta, contraddistinte da due successi senza appello (3-0 – ai quarti – al Li Punti e 2-0 – in semifinale – all’Alghero Calcio).

L’atto conclusivo del torneo non ha deluso le aspettative del pubblico sugli spalti. La vittoria è andata alla Torres: l’undici di mister Mario Desole ha archiviato la sfida con un netto 3-0.

advertisement

Sono seguite le premiazioni per Emanuele Fresi (presidente sezione Aia di Sassari), Angelo Dettori (miglior Dirigente), Mariolino Andrea Pinna dell’Alghero (miglior portiere) e Francesco Cadoni della San Paolo, aggiudicatosi il titolo di capocannoniere del torneo e premiato da Marco Sanna. La San Paolo Sassari è stata insignita del titolo di squadra simpatia.

Da sottolineare il bel gesto dell’Academy Latte Dolce che, vinto il premio Fair Play, ha deciso di donarlo al giovane Andrea Deias, giocatore dell’Alghero costretto ad accertamenti in ospedale dopo uno scontro di gioco.

Un’edizione di grande successo per il livello tecnico espresso e per il tantissimo pubblico che ha partecipato alla due giorni voluta dalla famiglia e dagli amici di Paolo Tassu, apprezzato dirigente sportivo conosciuto in tutta l’Isola. Per lui presenti anche tanti ragazzi della squadra del Latte Dolce, tra cui i vincitori del titolo regionale del 2009, successo conquistato dopo 12 anni.

«Un’esperienza bellissima, divertente, faticosa e significativa – si legge sulle pagine social del Torneo Paolo Tassu – […] Un sincero grazie va alle tantissime persone che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi. Emozione, energia e qualche lacrima incorniciano la straordinaria riuscita della manifestazione. Grazie alla squadra del Sassari Calcio Latte Dolce e al suo presidente Roberto Fresu per averci accompagnato in questa nostra creazione, per la sua ospitalità e disponibilità, grazie a tutti gli amici organizzatori che con amorevolezza, instancabili e insostituibili si sono prodigati con tanta gagliardia a regalare queste due giornate sportive.

Grazie a tutte le autorità presenti, con le quali auspichiamo sinergie concrete per la programmazione del prossimo torneo».