Cagliari, un incendio distrugge i pullman della Ottico Tour

“Alle 00:45 del 9 settembre abbiamo ricevuto una chiamata che avrebbe cambiato tutto, uno dei nostri due pullman stava prendendo fuoco e accanto c’era anche il secondo”.

“Mi chiamo Fabio e ho 20 anni. Dal 2013 – scrive sulla piattaforma GoFundMe l’organizzatore della campagna lanciata da Selargius, alle porte di Cagliari – i miei genitori hanno aperto una azienda chiamata Ottico Tour e ci occupiamo di noleggio con conducente di autobus”.

“La notte dell’incendio siamo corsi nel parcheggio – racconta – e abbiamo trovato i vigili del fuoco che, appena entrati, stavano cercando di fermare le fiamme che hanno mangiato il nostro sostentamento presente e futuro

advertisement

Purtroppo il fuoco in quindici, massimo venti minuti – prosegue Fabio Ottico – ha completamente distrutto il retro, i lati e gli interni di entrambi i bus che sono andati persi”.

“Ho creato questa raccolta – spiega – per poter avere dei nuovi fondi in modo da riprendere in mano la nostra vita. Questo lavoro – aggiunge – è importantissimo in quanto unica fonte di mantenimento della mia famiglia e successivamente sarò io a continuare a gestirla e a farla crescere. È quindi un progetto presente e futuro che spero che possa risorgere dalle ceneri, inteso nel modo più letterale possibile”.

La campagna ha superato i mille euro raccolti ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutare-la-otticotour-a-rinascere-dalle-ceneri