Cagliari – Brutta sconfitta casalinga per i rossoblù, i galletti cantano con Cheddira

CAGLIARI – Brutto tonfo casalingo del Cagliari, sconfitto a domicilio dal Bari, che castiga i sardi con la rete di Cheddira. Una vittoria a sorpresa, per i galletti dell’ex trainer olbiese Mignani, mentre i rossoblù dovranno riflettere sul canovaccio di un match che li ha visti non impensierire mai l’estremo pugliese Caprile. I ragazzi di Liverani in campo con il classico 4 – 3 – 3: Radunovic tra i pali, Zappa, Altare, Goldaniga e Carboni sulla linea difensiva, Viola, Makoumbou e Rog sulla mediana, Nanded e Mancosu a supportare Lapadula. I padroni di casa partono subito aggressivi. Al 6′ Mancosu gira di testa, ma a lato, un cross di Viola su punizione. Poi il gioco latita e le due squadre sembrano annullarsi. Altra fiammata al 36′, con Altare che con il sinistro impegna Caprile. Nella ripresa si attendono ritmi decisamente più alti. Al 68′ Viola, su calcio piazzato, spara direttamente in porta mancando il bersaglio. Al 77′ il colpo a sorpresa di Cheddira che, su assist di Maita, fredda la difesa di casa. Una doccia gelata per la Unipol Domus. Poi il rosso diretto per Pucino potrebbe ridare slancio al Cagliari. Gli isolani vengono fermati però dal palo, colpito da Pavoletti ben servito da Deiola. Sono i titoli di coda di un match che i rossoblù perdono meritatamente. Ora la pausa, poi allo stadio di Cagliari arriverà il Venezia per la partita del riscatto. Nel ventre della Unipol Domus il mister Liverani recrimina: “E’ stata una gara equilibrata. La squadra ha giocato una buona partita ma siamo mancati negli ultimi 20 metri, dove non abbiamo trovato l’ultimo passaggio. Abbiamo avuto tanto possesso, anche oggi, ma senza finalizzare. Un peccato, perché avevamo gli spazi per sfruttare meglio le occasioni e creare le opportunità. Il match è stato preparato bene. Purtroppo, ci hanno castigati nell’unica loro ripartenza. Non avremmo meritato la sconfitta, una punizione eccessiva. Probabile che le vittorie consecutive abbiano illuso. Dopo la sosta, contro il Venezia, dovremo riprendere il cammino”.

Luciano Pirroni

Cagliari (4 – 3 – 3): Radunovic; Zappa (42′ st Millico), Altare, Goldaniga, Carboni (17′ st Barreca); Viola, Makoumbou, Rog (17′ st Luvumbo); Nandez (29′ st Deiola), Mancosu, Lapadula (29′ st Pavoletti). All. Fabio Liverani

Bari (4 – 3 – 1 – 2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci (1′ st Mazzotta); Maita, Maiello (43′ st Benedetti), Folorunsho (43′ st D’Errico); Botta (27′ st Bellomo), Antenucci (29′ st Ceter), Cheddira. All. Michele Mignani

Arbitro: Forneau di Roma

Rete: Al 32′ st Cheddira