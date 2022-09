Cagliari, arrestata in Via Dante per rapina

Polizia di Stato di Cagliari: Aggredisce un addetto alla sicurezza dopo il furto. Arrestata una donna per rapina impropria.

Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volanti, già impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei furti e dei reati predatori, sono intervenuti presso un noto centro commerciale nella centralissima Via Dante di Cagliari, a seguito di una richiesta di aiuto al 113 da parte di un addetto alla sicurezza dello stesso negozio.

Il dipendente aveva sorpreso una donna che, dopo aver sottratto alcuni cosmetici dagli espositori, si era diretta verso l’uscita, oltrepassando la barriera delle casse senza pagare.

L’addetto alla sicurezza, preposto al servizio antitaccheggio, senza mai perderla di vista ha raggiunto la donna chiedendo la restituzione di quanto occultato nella borsa ma, la stessa, per tutta risposta ha iniziato a colpire l’uomo sulle braccia e sul collo con l’intento di guadagnarsi la fuga.

Alla presenza dei poliziotti la donna è stata controllata e all’interno della borsa sono state trovate confezioni di cosmetici, per un valore complessivo di 120 €, successivamente restituite al responsabile del centro commerciale dopo aver formalizzato la denuncia di furto.

La stessa, una quarantenne di origine algerina, già nota per i suoi precedenti sempre in materia di reati contro il patrimonio, è stata tratta in arresto per rapina impropria.

Stamattina sarà presentata all’udienza di convalida per direttissima.