“Caccola Lulù”, il nuovo brano di Giorgia Pagliacci

Il brano “made in Cesena”, scritto e interpretato da Giorgia Pagliacci, fa il pieno di visualizzazioni su Tik Tok: “Canto per i bimbi e per regalare un po’ di leggerezza”

C’è una “caccola” che spopola su Tik Tok. Sì, avete capito bene: il suo nome é Lulù ed è una simpatica caccola viola. A dedicargli una canzone ci ha pensato Giorgia Pagliacci, in arte “Georgi 4 kids”, una cantautrice emergente di origini cesenati.

E del resto solo la Romagna – terra di artisti eccentrici e di esilarante folklore – poteva sfornare un progetto discografico così bizzarro e stravagante. Basti pensare a “Ciapa la galeina” di Alberto Pazzaglia, in arte Beotobahia, un brano su cui nel 2008 nessuno avrebbe scommesso e che, invece, è diventato uno dei tormentoni più ascoltati da grandi e piccini. Quel brano, all’apparenza demenziale, fu un colpo di genio tant’è che la canzone ha fatto il pieno di ascolti diventando un vero e proprio cult. “I romagnoli sono un popolo di giocherelloni – spiega Giorgia, autrice ed interprete della ‘Caccola Lulù’ ,che in pochi giorni ha fatto record di visualizzazioni e commenti su tik tok – siamo gente dallo spirito burlone e cui non piace prendersi troppo sul serio. Amiamo la veracità e siamo abituati a chiamare le cose con il loro nome”.

La Caccola Lulù mette d’accordo grandi e piccini grazie a un ritornello accattivante ed orecchiabile che mette subito di buon umore: “Lavoro con i bambini da diversi anni – prosegue Giorgia, laureata in sociologia – ed ho deciso di scrivere canzoni per loro su tematiche che li riguardano da vicino. La ‘caccola’ è un argomento stravagante, ma è inutile scandalizzarsi: tutti, chi più chi meno, ci siamo scaccolati da bambini e la mia canzone non fa altro che parlare ad alta voce di un argomento ritenuto tabù. Un tabù che, in realtà, non ha senso perché per i bimbi scaccolarsi è un istinto naturale, un modo istintivo per liberare le vie respiratorie. Nel testo poi c’è anche un richiamo educativo all’uso del fazzoletto e a lavarsi bene le mani, abbiamo tutti bisogno di leggerezza, specialmente dopo questi 2 anni, i bambini prima di tutto…”.

La canzone “Caccola Lulù” si puó ascoltare in versione integrale su youtube al canale “Georgi 4 kids” con un simpatico video a cartoni animati, disponibile da scaricare da itunes, spotify oppure su tik tok sul profilo Georgi 4 kids: “Forse non scalerò le hit – conclude Giorgia – ma sono sicura che strapperò un sorriso!”.

VIDEO YOUTUBE “LA CACCOLA LULU'”

