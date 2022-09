Cabudanne de sos poetas 2022: sabato 3 settembre tappa a Seneghe

Di seguito una panoramica sugli eventi targati Cabudanne de sos poetas 2022 in programma sabato 3 a Seneghe

Domani, sabato 3 settembre, il Cabudanne riprende alle 10.00 con un appuntamento a cura di Maria Caterina Minardi presso la Biblioteca comunale: verterà sulla comunicazione in autismo e disabilità.

Alle 11.00, a Sa Prentza de Murone, “Lo spazio della poesia. Stanze, habitat, paesaggi“: Elisa Donzelli, Amos Mattio, Tommaso di Dio, Giovanna Frene e Christian Sinicco (fondatore della Lega Italiana Poetry Slam) incontrano il Cabudanne.

Alle 12.00, a Sa Prentza de Murone, l’attesa di un futuro distopico che si fa già incombente “Ci aspettano estati tropicali” nella voce inedita della giovane autrice padovana Alessia Bettin (dialogha con l’autrice Franca Mancinelli).

advertisement

Alle 16.00, a Sa Prentza de Murone, l’incontro con le associazioni seneghesi. Al centro dell’attenzione il futuro culturale di Seneghe e dei paesi dell’Unione dei Comuni Montiferru Alto Campidano. Ne discutono Vincenzo Santoro e i rappresentanti delle associazioni del territorio. Modera l’incontro Luisa Madau.

Alle 18.00 Antonio Bove e Carla Panico presentano “Gli autonomi. L’autonomia meridionale” (DeriveApprodi, 2022). Dialoga con gli autori Antonello Petrillo. Sempre a partire dalle 18.00 prosegue la seconda parte dell’incontro sulle strategie e supporti per la comunicazione in autismo e disabilità. Appuntamento a cura di Maria Caterina Minardi, Luisa Madau, Biblioteca Comunale di Seneghe, Sistema bibliotecario del Montiferru, Unione dei Comuni Montiferru Alto Campidano, Comune di Seneghe e AIB.

Alle 19.00 Silvio Ramat (poeta, critico letterario e professore emerito di letteratura italiana contemporanea nell’Università di Padova) presenta il suo recente libro “Le chiavi del giorno“. I fotografi e reporter Giulio Piscitelli e Sabato Angieri incontrano il Cabudanne, modera l’incontro Vito Biolchini. Al centro dell’attenzione i reportage fotografici che documentano la tragica realtà della guerra – come quella che è in corso in Ucraina – e i drammatici viaggi dei migranti che tentano di raggiungere l’Europa, dalle rotte africane alla rotta balcanica.

Alle 23.00, in Piazza Santa Maria, la buonanotte con il concerto di Nilza Costa, cantautrice e compositrice brasiliana di Salvador (Bahìa) i cui ritmi ancestrali dell’Africa si fondono con le forme tradizionali della cultura musicale e religiosa brasiliana.

Alle 24.00 Secret Event a cura di Alter Events Crew.

Per maggiori informazioni e conoscere più da vicino questa realtà: