Bookolica – Festival dei lettori creativi, V edizione: il 9 e il 10 settembre gli appuntamenti conclusivi

Cala il sipario sulla quinta edizione di Bookolica – Festival dei lettori creativi: venerdì 9 e sabato 10 settembre in programma gli ultimi appuntamenti della rassegna organizzata da Bottega No-Made per la direzione artistica di Fulvio Accogli

Si comincia domani – venerdì 9 settembre – a Tempio Pausania, dove è tutto pronto per l’inaugurazione del murale firmato da Ericailcane e Bastardilla, due tra i più importanti street artist internazionali chiamati a confrontarsi con il tema di questa quinta edizione: la violenza.

Appuntamento alle 18.30 in via Angelina Balata (zona 167) per scoprire il lavoro che i due artisti hanno realizzato nel centro gallurese. L’obiettivo dell’intervento era quello di attivare un processo di rigenerazione urbana e artistica in uno dei luoghi periferici della città di Tempio, dando al contempo una dimensione internazionale che fosse legata a una tematica sociale.

Insieme al direttore artistico Fulvio Accogli sarà presente l’assessore alla cultura del comune di Tempio, Monica Liguori.

Il capitolo conclusivo di Bookolica si scriverà però sabato 10 a Torralba, con un’intera giornata – presso nuraghe Santu Antine – dedicata a incontri e workshop per i più piccoli. Si comincia alle ore 10.00 con i laboratori creativi per l’infanzia sulla tecnica del monotipo a cura di Rossella Pes. A seguire, alle 11.30, il reading Il ghirigoro a cura di Bottega No-Made e Museo del Ghirigoro, che curerà anche il laboratorio didattico Lo scarabocchio.

Si prosegue poi nel pomeriggio (ore 16.15) con Piccolo piccolissimo principe, lettura ad alta voce per la prima infanzia. Si chiude infine con il creativo di musica e teatro Dal suono al gesto (ore 16.30).

Si ricorda che Bookolica è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega No-Made, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di commercio di Sassari all’interno del programma Salude&Trigu, dei comuni di Scano di Montiferro e Tempio Pausania e con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e sotto gli auspici del CEPELL (Centro per il libro e la lettura).

In collaborazione con l’aeroporto di Olbia, acqua Smeraldina, l’Università di Firenze, Nati per leggere (Patto per la lettura nazionale) e Patto per la Lettura della città di Tempio Pausania e Banananda.

Per ulteriori informazioni: https://www.bookolica.it.