Blue Waves, convegno MEDSEA sui cambiamenti climatici in Sardegna

Il 30 settembre nel Parco saline di Molentargius (Sala Helmar Schenk – edificio Sali Scelti) la seconda edizione di Blue Waves – ADAPT.Action è una chiamata aperta per l’ambiente e il mare per le imprese in Sardegna.

Cagliari, 26/09/2022 – Imprese in prima linea nell’annuale convegno MEDSEA “Blue Waves” del 30 settembre 2022, quest’anno dedicato alle soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Un tema quanto più attuale, visti gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti che si stanno verificando in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo come conseguenza di una delle estati – e primavere – tra le più calde di sempre.

Blue Waves – edizione ADAPT.Action sarà in diretta streaming e dal vivo a Cagliari, nella sala Helmar Schenk del Parco saline Molentargius di Cagliari, dalle ore 15.30.

Quindici interventi, tra panel e interviste, in una staffetta da 2 ore e mezzo, con contributi dal mondo della ricerca, delle imprese, dall’agricoltura all’acquacoltura, e anche dello sport. Quali le cause e gli effetti del riscaldamento globale nel Mediterraneo, come le città si dovranno adeguare al tema? Interverranno sul tema Alessio Satta, presidente della fondazione MEDSEA, Matteo Tidili, meteorologo di Rai Meteo, Margaretha Breil del Centro Euro mediterraneo sul Cambiamento climatico CMCC, Giovanni Satta dall’Assessorato all’ambiente della Regione Sardegna.

TEMI

Come le imprese si stanno adeguando nei settori agricoltura e pesca? Quali buone pratiche di economia circolare e nuove tecniche d’adattamento possibili, quali le soluzioni naturali? E ancora, come affrontare le nuove sfide nella pianificazione delle proprie attività? Sul tema intervengono le imprese sarde: l’azienda Falchi, Riso iFerrari, Cooperativa Produttori Arborea, Nieddittas e Smart Geo Survey s.r.l., coordinati da Vania Statzu, economista ambientale e vicepresidente MEDSEA. Un intervento a due voci sull’innovazione nell’agro tech sarà a cura di Daniela Ducato, Fondazione Territorio Italia, ed Eugenio Cavalli, Herbeeside. Dallo sport un contributo di Corrado Sorrentino, campione di nuoto che ha concluso la scorsa estate il Giro di Sardegna a nuoto: quale la migliore preparazione mentale per affrontare le nuove sfide e gli imprevisti?

Sul ruolo delle imprese nell’affrontare i cambiamenti climatici, a supporto dei progetti di ripristino e tutela delle zone marino costiere, intervengono la francese Fondation de la Mer e l’italiana Fondazione Sviluppo sostenibile.

Blue Waves – ADAPT.Action è un invito aperto per le imprese di ogni dimensione e storia, per preservare nel tempo l’ambiente in cui operano con tempestività, preparazione e rigore.

Blue Waves si può seguire dal vivo, previa registrazione su Eventbrite; oppure in diretta online, da medseafoundation.org

MEDSEA Foundation

La Fondazione MEDSEA, con base a Cagliari, lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo e la protezione del patrimonio culturale. Dal 2015 si occupa di numerosi progetti di salvaguardia delle zone umide costiere e riduzione della plastica monouso, tra cui Maristanis e Plastic Free Med, porta avanti dei laboratori per il recupero degli scarti delle attività in mare per trasformarli in oggetti di design come il Blue Eco Lab e coordina la Blue community, composta da imprese impegnate nell’economia circolare per il mare e l’ambiente in Sardegna.