Biografilm Festival: Liberti e Benvegnù nuovi Direttori Artistici

Biografilm Festival – International Celebration of Lives 2023; Chiara Liberti e Massimo Benvegnù sono i nuovi Direttori Artistici.

La diciannovesima edizione del Biografilm Festival – International Celebration of Lives 2023 si svolgerà a Bologna dal 9 al 19 giugno.

Bio to B – Industry Days, l’evento dedicato ai professionisti e alle professioniste del settore cinematografico, sarà dal 14 al 17 giugno 2023.

La diciottesima edizione di Biografilm che si è svolta a Bologna dal 10 al 20 giugno 2022, è stata caratterizzata da un successo di pubblico e di critica oltre ogni aspettativa.

I numeri parlano chiaro: 11 giorni di grande cinema dal vivo e online; oltre 17.000 spettatori dal vivo; oltre 120 proiezioni; più di 70 film in anteprima; un grande evento speciale in Piazza Maggiore; tanti grandi ospiti nazionali e internazionali. Oltre 1.500 accreditati, oltre 600 abbonamenti venduti, Biografilm Follower.

Oltre 5 milioni di euro di media value delle uscite stampa; più di 100 volontari Guerrilla Staff; oltre 100 partner coinvolti tra pubblici e privati; 3 giorni di networking e 18 progetti presentati alla 9a edizione di Bio To B | Industry Days; 560 accreditati Industry per Bio To B | Industry days; oltre 400 professionisti dell’audiovisivo a Bio to B.

Il festival ha confermato anche quest’anno la versione ibrida, mantenendo una ricca programmazione online grazie alla collaborazione con MYmovies.it: più di 2.600 ore di visione online; Oltre 2.500 spettatori sulle piattaforme digitali Biografilm e MYmovies ONE; 170 mila pagine visitate sulla piattaforma online di Biografilm.

Alla luce di questi risultati lusinghieri la direzione del Biografilm Festival – International Celebration of Lives, ha deciso di affidare la direzione artistica dell’edizione 2023 a Massimo Benvegnù e Chiara Liberti, che già avevano coordinato la programmazione dell’edizione di quest’anno dopo le dimissioni della direttrice uscente, Leena Pasanen.

Il Direttore Generale del Festival, Massimo Mezzetti, ha così motivato la decisione “il nostro è un classico esempio del motto “squadra che vince non si cambia”. Benvegnù e Liberti sono due professionisti del settore che in passato avevano già lavorato nel Biografilm. Negli anni hanno acquisito una significativa esperienza all’estero che hanno messo al servizio della nostra ultima edizione in modo generoso e appassionato e che sarà utile a crescere ulteriormente nella direzione di una forte internazionalizzazione. Sono molto felice di poter contare su loro due per la prossima edizione del Festival”.

“Sono profondamente onorata, grata e felice di raccogliere questa sfida, insieme a Massimo Benvegnù, un professionista ed un amico che stimo incredibilmente” dice Chiara Liberti. “La mia gratitudine va a tutto lo staff di Biografilm, un festival che ho visto nascere e crescere. Biografilm per me è una famiglia alla quale tornare e un’occasione – preziosa e potente – di dimostrare ancora una volta quanto la cultura sia centrale e fondamentale, nella contemporaneità e nella vita di ogni essere umano”.

“Il Biografilm è ormai un festival ‘storico’ per Bologna e il panorama cinematografico e culturale italiano.” dichiara Massimo Benvegnù “Assumerne la direzione artistica, assieme a Chiara Liberti, è un motivo di grande orgoglio, e una sfida da raccogliere con coraggio, umiltà e profonda curiosità verso le storie che andremo a raccontare nella prossima edizione”

SCHEDE BIOGRAFICHE

Massimo Benvegnù (1972) è un critico e programmatore cinematografico di lunga esperienza. Laureato al DAMS di Bologna, ha lavorato per un decennio come curatore all’EYE Filmmuseum di Amsterdam, organizzando decine di rassegne e retrospettive. E’ stato anche a capo, dal 2017 al 2019, della commissione sulla programmazione della FIAF, la federazione mondiale degli archivi cinematografici. Ha collaborato con numerosissimi festival in Italia e all’estero, tra cui Locarno e Venezia, oltre che al Biografilm, insegna al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è membro onorario della Cinémathèque Française.

Chiara Liberti (1982) ha ottenuto una laurea in Dams Cinema all’Università di Bologna, una specializzazione come Curatore di Arti Visive a Dublino e un master in Produzione Audiovisiva a Ronda. Da quasi vent’anni l’amore per il cinema l’ha portata a collaborare con festival, riviste, radio, case editrici e case di produzione, rivestendo diversi ruoli, in Italia e all’estero (Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Danimarca). Il rapporto con Biografilm è nato nell’inverno 2004, mentre un’idea stava per diventare realtà. Da lì ha collaborato con il festival in molteplici ruoli: stagista, responsabile accrediti, narratrice del festival, responsabile della programmazione e, negli ultimi anni, come consulente esterna. Dal 2012 al 2015 Chiara ha curato le acquisizioni internazionali per I Wonder Pictures, mentre dal 2016 ha iniziato a collaborare con case di produzione di documentari creativi, curando le campagne impact e lavorando, tra gli altri, con la pluripremiata produzione danese Final Cut for Real, più volte nominata agli Oscar. Attualmente vive tra Copenhagen e Bologna.