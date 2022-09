Benevento- Cagliari corsaro al “Vigorito”. I rossoblù volano ad un passo dalla vetta

BENEVENTO – Il Cagliari espugna il “Vigorito” di Benevento, rilanciando le sue quotazioni nel campionato cadetto e dando la prima vera spallata al campionato. Tre punti che sono ossigeno per l’undici di Liverani, che condanna i sanniti alla sconfitta casalinga, grazie alle reti di Lapadula e Luvumbo nella ripresa. I rossoblù si presentano al fischio d’inizio con il classico 4 – 3 – 3, con Radunovic tra i pali, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert sulla linea difensiva, Viola, Makoumbou e Rog in mediana, Nandez, Lapadula e Mancosu per il trio d’attacco. I padroni di casa hanno nella formazione elementi di qualità come Glik e La Gumina. Si comincia subito con le due squadre che si controllano a vicenda. I minuti scivolano via senza particolari emozioni. Poco dopo la mezz’ora da segnalare uno scambio Lapadula – Nandez, con la difesa di casa che sventa il pericolo. Altra musica nella ripresa, con i sardi che alzano l’asticella. Dopo qualche minuto la punizione di Viola lascia i brividi a Paleari. Al 54′ Lapadula si avventa sulla respinta di Capellini e trafigge l’estremo dei campani. Dopo appena quattro giri di lancette altra svolta: secondo giallo per Obert, con l’inevitabile espulsione. Al 62′ Karic al volo sfiora la rete del pareggio. Inutile anche il tentativo di Forte. All’85’ Luvumbo, in contropiede, sigla il raddoppio. Il gol, inizialmente annullato per presunto fuorigioco, viene poi convalidato dal Var. La traversa di Forte aumenta i rimpianti dei giallorossi, ma per il Cagliari è una vittoria meritata. Ora la sfida al Bari, sabato alla Unipol Domus, con la possibilità di aumentare la striscia positiva. Liverani non mostra dubbi: “Nei novanta minuti abbiamo legittimato la vittoria. E’ stato un primo tempo equilibrato, poi siamo stati bravi a sbloccare il match. Poi l’espulsione, che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. La squadra ha saputo anche soffrire. Il Benevento ha una rosa da prime posizioni, considerando gli innesti di Simy e Ciano. Luvumbo ha poi chiuso i discorsi, concretizzando la nostra superiorità. Sono contentissimo per la rete di Lapadula, che aveva necessità di sbloccarsi. Sappiamo che il percorso della cadetteria è lungo e difficile. Vogliamo vivere il campionato con serenità, andando alla ricerca della prestazione ed esaltando le qualità individuali attraverso il collettivo”.

Luciano Pirroni

Benevento (3 – 5 – 2): Paleari; Capellini, Glik, Veseli; Improta (29′ st Letizia), Karic, Acampora (32′ st Ciano), Koutsoupias (32′ st Schiattarella), Masciangelo (16′ st Foulon); Forte, La Gumina (14′ st Simy). All. Fabio Caserta

Cagliari (4 – 3 – 3): Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Viola (18′ st Carboni), Makoumbou, Rog (18′ st Deiola), Nandez (29′ st Luvumbo), Lapadula (18′ st Pavoletti 6), Mancosu (41′ st Dossena). All. Fabio Liverani

Arbitro: Aureliano di Bologna

Reti: Nella ripresa, al 9′ Lapadula e al 40′ Luvumbo