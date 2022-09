“Baracca e Burattori con Pinocchio” nuovo show del ‘Teatro Meraviglie’

Prosegue la rassegna di spettacoli per famiglie “Il Teatro delle Meraviglie“ organizzata dal “Teatro Actores Alidos” con il secondo appuntamento, domenica 18 settembre, presso l’Ex Caserma dei Carabinieri in via Roma n.30, Quartu Sant’Elena con “Baracca e Burattori con Pinocchio”.

Il Teatro Tragodia questa volta accompagnerà grandi e piccini in un viaggio ricco di meraviglie, colpi di scena, gags e risate grazie all’abile Regia di Virginia Garau che con “Baracca e Burattori con Pinocchio”rivisita un grande classico come Pinocchio. Questa però non è la solita storia e questo non è il classico teatro dei burattini, come da commedia dell’arte classica, questa è una vera e propria un’avventura dove gli attori si troveranno a prendere le sembianze dei “burattini” ed impareranno una lezione importante.

Quale sarà dunque la morale della favola?

Scopriamolo in questo secondo e ultimo appuntamento per salutare l’estate della Rassegna più amata dai bambini.

advertisement

Inizio spettacolo ore 18.00, ad ingresso gratuito.

Info: 070828331 oppure 3777095932.