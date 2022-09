Aws wrestling – Dal 1 Ottobre nuove regole: In occasione di La Leggenda dei Titani, il primo evento dal vivo tenuto da AWS Wrestling in data 1 ottobre 2022 alle ore 21.00 a Portile (MO), alla Polisportiva Union 81 in Via Tincani e Martelli, entrerà in vigore il nuovo regolamento, detto Codex Titanorum, che caratterizzerà i match dell’Associazione Wrestling San Marino.

Aws wrestling – Dal 1 Ottobre nuove regole: In occasione di La Leggenda dei Titani, il primo evento dal vivo tenuto da AWS Wrestling in data 1 ottobre 2022 alle ore 21.00 a Portile (MO), alla Polisportiva Union 81 in Via Tincani e Martelli, entrerà in vigore il nuovo regolamento, detto Codex Titanorum, che caratterizzerà i match dell’Associazione Wrestling San Marino.

Aws wrestling – Dal 1 Ottobre nuove regole – Le nuove regole, che saranno applicate per la prima volta durante La Leggenda dei Titani, sono quattro:

In un match valevole per uno dei titoli di campione la cintura passa di mano anche per squalifica o per conteggio fuori dal ring, oltre che per schienamento e sottomissione, come vuole la tradizione del wrestling mondiale; rimane inteso che gli ufficiali di gara della AWS avranno la facoltà di bloccare sul nascere qualunque tentativo di utilizzare questa regola a proprio vantaggio, allorquando un amico, parente, collega, accolito o dipendente dello sfidante a qualsivoglia cintura decidesse di causare la squalifica del campione in carica, cagionando la più subdola e illegale delle vittorie del proprio associato.

In caso d’infrazione minore al regolamento, anziché procedere alla squalifica diretta come nelle altre federazioni di wrestling, l’arbitro potrà richiamare il lottatore trasgressore all’ordine con un apposito cartellino segnaletico di colore giallo.

Alla seconda infrazione l’arbitro è legittimato alla squalifica e al conseguente cartellino rosso;

La sconfitta per conteggio fuori dal ring avviene dopo 15 secondi anziché i 10 secondi canonici concessi dalle altre federazioni di wrestling;

Per chiudere una rivalità particolarmente aspra, uno dei due contendenti può invocare il Duello del Giudizio. In tal caso sarà il direttivo AWS a scegliere la modalità (es. duello senza squalifica) e la posta in gioco (es. chi perde lascia la federazione).

Una volta invocato il duello del giudizio nessuno dei due rivali potrà sottrarsi al combattimento.

Le nuove regole del Codex Titanorum sono state pensate per rendere gli spettacoli AWS avvincenti e soprattutto unici nel panorama del wrestling europeo, caratterizzando la AWS – Associazione Wrestling San Marino come una realtà differente, innovativa, m soprattutto altamente avvincente