Asl n.1 Sassari: la nuova pagina Linkedin dell’Azienda sanitaria

La Asl n. 1 Sassari: approda su Linkedin, lo spazio virtuale in cui si incontrano aziende e professionisti, in cui sarà possibile far conoscere l’Azienda e mettere in connessioni dipendenti e lavoratori.

Una vetrina che dara’ la possibilità ai dipendenti, di tenere sotto controllo tutti gli avvisi di mobilità, e ai cittadini, di conoscere in tempo reale le opportunità di lavoro nella Pa.

Ma non solo. Linkedin e’ una piattaforma professionale che garantisce qualità nelle interazione di tutte le comunità, dove non solo vengono abilitate le interconnesioni tra le persone, ma in cui sarà possibile promuovere i valori dell’Asl sassarese , attrarre talenti e interagire con i propri stakeholder. Una piattaforma globale che aiuterà a far conoscere nel mondo, a livello professionale, la Asl e i servizi offerti in Sardegna.

Uno strumento utile a rendere la pubblica amministrazione più trasparente e accessibile.

La pagina linkedin dell’Azienda sanitaria e’ raggiungibile ricercando nel motore di ricerca interno al social “Asl n.1 Sassari”, categorizzata all’intero della macrostruttura “ospedali e strutture sanitarie”.

advertisement

Una pagina che andrà ad aggregare vecchi e nuovi collaboratori, che darà la possibilità di aprire una finestra sull’Azienda, in cui la Asl verrà raccontata in maniera interessante e accessibile e in cui verranno forniti approfondimenti sui diversi profili professionali, con la finalità di coinvolgere gli utenti e stimolare interazioni.