Arrexinis – III Edizione – La città madre: un insieme di manifestazioni che mira a valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico, culturale e archeologico della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari e del suo territorio.

Ed è proprio un evento “extra moenia” quello in programma domenica (2 ottobre): una densa mattinata alla Tomba dei Giganti in località Is Concias, a una decina di chilometri da Quartucciu, all’interno del vasto comprensorio della foresta demaniale di Settefratelli: tra le tombe di giganti meglio conservate della Sardegna meridionale.

Si comincia alle 9 con una passeggiata naturalistica nella zona di San Pietro Paradiso condotta dalla guida escursionistica Stefania Contini (adesioni già al completo). Poi, alle 11, spazio alla musica con due diverse proposte: canti della tradizione sarda con il Tenore San Gavino di Oniferi, e, a seguire, la voce e la chitarra di Alessio Arena, artista pluripremiato all’ultima edizione del Premio Parodi e già vincitore della ventiquattresima edizione di Musicultura nel 2013. Scrittore e cantautore, nato a Napoli nel 1984, Alessio Arena, divide la sua carriera tra Spagna e Italia, conciliando progetti letterari, musicali ed educativi; autore di testi e musiche per il teatro e per altri interpreti, ha all’attivo quattro album plurilingue e altrettanti romanzi.

A suggellare la mattinata alla Tomba dei Giganti di Is Concias, alle 13, una degustazione di prodotti del territorio e aperitivo offerto da Cin Cin Cannonau.

Nel rispetto del luogo, l’evento di domenica è a partecipazione contenuta, per questo è raccomandata la prenotazione al 388 38 99 755. Allo stesso numero si può riservare il servizio navetta in partenza alle 10 da piazza Crocifisso a Quartucciu con rientro alle 14: anche in questo caso i posti disponibili sono limitati.

Prossima data di Arrexinis domenica 9 ottobre; in programma due diversi appuntamenti: la mattina, con inizio alle 9, una visita guidata al Nuraghe Nanni Arrù in località Sant’Isidoro, con la partecipazione dell’archeologa Patrizia Zuncheddu; in serata a Quartucciu, alle 18.30 alla Domus Art, “I custodi della memoria” Corrado Mascia e Fabrizio Meloni presentano un percorso sul patrimonio archeologico sardo attraverso immagini e racconti, con interventi