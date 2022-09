Aps e Odv sarde in ritardo con la trasmigrazione

Cagliari, 21 settembre 2022 – Il Centro Servizi Sardegna invita le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni di volontariato (Odv) dell’Isola ad aggiornare in tempi brevi la documentazione necessaria per la trasmigrazione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), la cui proroga è stata fissata per il prossimo 5 novembre. Come è noto, per disposizioni di legge, questa procedura è indispensabile e obbligatoria per poter continuare a svolgere l’attività nell’ambito del Terzo settore.

Per venire incontro alle centinaia di realtà che ancora non sono in regola, e in particolare negli adempimenti per l’adeguamento dello statuto, il CSS ha predisposto una bozza sia per le Odv che per le Aps. Sottoposto a diversi pareri tecnici e in continuo aggiornamento per adeguarsi alle disposizioni che via via vengono emanate, questo strumento nasce dallo studio del Codice del Terzo settore, dei vari interventi legislativi, dei decreti e delle circolari ministeriali.

Le Associazioni e le Organizzazioni che volessero richiedere il fac-simile o avere maggiori informazioni, possono contattare la sede territoriale di competenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19 (telefono unico con smistamento chiamata: 0783-090100).

Link https://www.csvsardegna.org/