Animazione: Future Film Festival 2022 – Tutti i vincitori

La giuria, composta dalla giornalista de El Pais/HFPA Rocio Ayuso, dal giornalista e segretario generale ASIFA ITALIA Emiliano Fasano e dal Direttore del MamBO Lorenzo Balbi, ha decretato i vincitori della 22esima edizione del Future Film Festival. In palio anche il Premio Bper Green Future assegnato da Davide Daniza Celli per Bper Banca. Il festival proseguirà a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre.



Per la sezione lungometraggi, il vincitore è INU-OH di Masaaki Yuasa (Giappone, Cina, 2021, 98’), perché “riprende alcuni concetti molto attuali – come bullismo ed aspetto fisico – in una chiave diversa, rendendo molto facile identificarsi col protagonista”.

Menzione speciale per LES SECRETS DE MON PÈRE di Vèra Belmont (Francia, Belgio, 2021, 73’) per “la semplicità della costruzione dello storytelling, che permette di vedere con gli occhi di un bambino innocente la nostra storia”.

Per la sezione cortometraggi assegnato il primo premio a STEAKHOUSE di Špela Čadež (Slovenia, 2021) “dovuto all’eccelsa tecnica utilizzata e allo storytelling commovente e coinvolgente”.

Secondo premio per LETTER TO A PIG di Tal Kantor (Israele, 2022) per “l’artistica riflessione sul tema dell’olocausto, in particolare per il modo di porre la storia da un punto di vista collettivo”.

Assegnato anche il Premio Bper Green Future. Anche in questo caso più menzioni, selezionate da Davide Daniza Celli.

Per la sezione lungometraggi, il vincitore è THE ISLAND di Anca Damian (Romania, Francia, Belgio, 2021, 85’) per “aver saputo abilmente coniugare all’interno di un discorso coerente il tema dei cambiamenti climatici e delle migrazioni che sono il frutto tanto delle catastrofi ambientali che derivano tanto dai cambiamenti climatici, quanto dei conflitti che si accendono in più parti del mondo”.

Per la sezione cortometraggi, LETTER TO A PIG di Tal Kantor (Israele, 2022) perché “il messaggio del cortometraggio è in perfetta linea coi tempi e per questo è destinato a diventare uno dei simboli del movimento antispecista”.

Menzione speciale per MY GRANDFATHER’S DEMONS di Nuno Beato (Portogallo, 2022, 90’) perché “mostra cosa succede quando una comunità agricola si ritrova improvvisamente senza più acqua e cioè non dispone di un bene la cui esistenza è data per scontata da chi ne dispone tutti i giorni”.

ANIME ROBOT & CYBORG

La mostra ROBOT+CYBORG, presso il Museo internazionale e biblioteca della Musica, rimarrà aperta fino al 2 Ottobre.

Mostra di cel originali della collezione di Alessandro Cavazza: da Goldrake a Conan, da Gundam a Cyborg 009, un excursus unico attraverso i disegni e i cel originali dei più importanti studi

Ingresso libero

Orari:

Lu chiuso

Ma/ Gio 11:00–13:30, 14:30–18:30

Ve 11:00–13:30, 14:30–19:00

Sa/Do 10:00 – 19:00