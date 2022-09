Ancora fiamme in Sardegna: a Ruinas, Villasor e Nuoro gli incendi di maggior gravità

Su un totale di dieci incendi verificatisi in data 8 settembre sul territorio regionale, se ne segnalano tre per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Ennesima giornata di incendi senza soluzione di continuità nell’Isola.

Il Corpo Forestale, attraverso il bollettino quotidianamente emanato, comunica che il più grave è divampato nelle campagne di Ruinas (OR), in località “Is Iscalas”. Le fiamme hanno inghiottito 0,5 ettari di seminativo. Fondamentale, per evitare danni ancora più ingenti, è stato l’intervento della Stazione del Corpo Forestale di Samugheo, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Non è mancato neanche il supporto di due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ruinas e Usellus, di una dei Vigili del Fuoco di Ales e dal Gruppo di analisi e uso del fuoco del CFVA Oristano.

Qualche chilometro più a sud, nella provincia del Sud Sardegna, si è registrato un rogo nelle campagne di Villasor (località “Mori Santu Aingiu”). Parziali le notizie a disposizione: il Corpo Forestale (spegnimento coordinato dalla Stazione di Sanluri), nel momento in cui scriviamo (ore 18.40), è ancora al lavoro per estinguere le fiamme. Sul posto è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai.

Invece a Nuoro, in località “Sa corte”, l’elicottero proveniente dalla base di Farcana non è potuto intervenire a causa della presenza di abitazioni.

