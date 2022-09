Anche Salmo nella line-up del megaevento Praja, a Gallipoli

L’infinita stagione della Praja di Gallipoli (LE), punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musicaeparole, tra i più importanti organizzatori europei per quel che riguarda dj set in disco, eventi e concerti, si chiude sabato 10 settembre 2022.

E’ stata una stagione di grande successo, per la Praja, grande discoteca estiva che ben rappresenta tutto il divertimento italiano. Sul palco della Praja, aperta da quest’estate anche ogni pomeriggio per un tramonto musicale e non solo ogni notte, si sono alternate decine e decine di artisti internazionali. L’elenco completo richiederebbe troppo spazio, ma tra Jamie Jones e Bob Sinclar, tra Albertino ed il Deejay Time e Marco Carola, tra Benny Benassi e Steve Aoki o tra Elettra Lamborghini e Salmo… c’è grande differenza sonora e musicale.

Infatti l’anima musicale della Praja riesce a dare il giusto spazio ad ogni genere di artista, pur di far emozionare e divertire il suo pubblico. Per una volta, sabato 10 settembre, per il party di chiusura dell’estate ’22 non conta molto chi va sul palco e/o in console del locale. Lo staff e le ragazze e i ragazzi che ogni notte affollano la Praja celebrano l’estate e la sua magia, i suoi amori e le su amicizie. Tutti insieme.

INFO E BIGLIETTI

Praja

Lungomare Galileo Galilei – Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999

Ticket on line Praja su TicketSms

Gestita da Musicaeparole, la Praja di Gallipoli, dal 2022, nell’estate 2022 è aperta 7 giorni su 7 anche ogni pomeriggio, per far ballare ragazze e ragazzi dopo una giornata di sole sulla spiaggia di Baia Verde. Il totale dei party è quindi doppio: non più 7/7 ma 14/7. La Praja Musicaeparole propone ogni genere di musica, dal pop alla trap all’elettronica. Per questo è un vero paradiso per chi ha voglia di ballare.