Alti e bassi per Team Arrangiati alla gara slalom di Buddusò 2022

Buona è stata la gara di Enrico Piu, che a bordo della sua Formula Gloria di E2SS 1150 si conferma sempre nei primi posti dell’assoluta.

Le ottime prestazioni con vittoria in gara 2 e gara 3 purtroppo non son bastate per andare a prendersi la vittoria assoluta. Piu ha pagato purtroppo la toccata di due birilli nel corso di gara 1, che non gli hanno consentito di andare in vetta. Alla fine comunque è arrivato per Enrico Piu un ottimo secondo posto assoluto, primo tra le E2SS e la soddisfazione a prescindere di come il giovane pilota sulla Gloria, sia sempre uno dei più veloci nelle varie manifestazioni.