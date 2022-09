Alleanza Verdi e Sinistra: “Fallimentare gestione dei trasporti in regione. Sperimentiamo il modello spagnolo”

Nel tardo pomeriggio si è concluso il terzo incontro online del format “Mezz’ora con”, organizzato dalla lista Alleanza Verdi e Sinistra, che vede la candidata capolista alla Camera dei Deputati Francesca Ghirra confrontarsi di volta in volta con alcuni esperti. Nella giornata odierna il focus è stato sui trasposti. Domani, alle ore 11.00 su Facebook, è in programma “La violenza maschile sulle donne. Proposte”

Si è affrontato il tema della gestione della mobilità esterna e di quella interna, entrambe considerate alla deriva. Su quella verso oltremare, l’avv. Giovanni Dore: «Valuterei la possibilità di applicare il modello spagnolo degli “Aiuti Sociali”. Libera la concorrenza e prevede un contributo per i cittadini. Apre il mercato e riduce i costi. È molto semplice da attuare e non si crea un monopolio. Certo, è un sistema costoso, ma è necessario anche valutare il ritorno economico. Si potrebbe scegliere una tratta come Bologna e provare a vedere come funziona un libero mercato col contributo pubblico. Se dovesse dare buoni esiti, si potrebbe poi applicare lo stesso sistema alle tratte su Roma e Milano».

Il consigliere regionale e Presidente del Partito Progressista Massimo Zedda, d’accordo sull’ipotesi di Dore, aggiunge che: «Anche le due compagnie Ita e Volotea, attualmente in regime di continuità, hanno scritto pochi giorni fa alla Regione esprimendo forti preoccupazioni perché, in assenza di un nuovo bando, sono impossibilitati a fare programmazione. Ma sembra che tutto questo non interessi i nostri amministratori. La Commissione Trasporti si è riunita tre volte in tre anni».

Ghirra ha richiamato l’attenzione di Zedda e Dore anche sull’altrettanto preoccupante fronte della mobilità interna, con particolare riferimento alla rete ferroviaria: «Con i soldi del PNRR in Sardegna saranno finanziati solo il Trenino Verde e la tratta Sassari Sorso. E tutto il resto?» si chiede sarcasticamente. Le fa eco Zedda: «La verità è che non si sta proprio investendo sulle infrastrutture. Le nostre strade provinciali sono pericolose, non abbiamo un collegamento con due delle città più grandi dell’Isola, Quartu e Nuoro. Di fatto non esiste concorrenza all’uso delle auto private». E sulle ragioni di questa scarsa attenzione da parte della Giunta regionale, l’ex sindaco di Cagliari ha le idee chiare: «Da una parte pressapochismo e incapacità. Dall’altra c’è il fatto che sono opere che si vedono a distanza di molto tempo da quando se ne inizia la progettazione. Dunque, in termini elettorali, nella loro visione, pagano poco».

La conclusione dell’incontro è affidata a Francesca Ghirra: «Il prossimo Parlamento dovrà investire ancor di più sulla mobilità sostenibile, visto che oltre a garantire un servizio efficiente ai cittadini si generano enormi benefici per l’ambiente e si garantisce maggiore sicurezza, con enormi risparmi sulle spese sanitarie. Sulla continuità territoriale si dovranno stanziare risorse sufficienti a garantire ai sardi di potersi muovere liberamente».

Clicca qui se desideri rivedere la diretta di “Mezz’ora con” sui trasporti

Domani, proseguono gli incontri organizzati in vista delle Politiche del 25 settembre. Sempre sulla pagina Facebook di Francesca Ghirra, a partire dalle 11.00, sarà possibile assistere all’incontro “Violenza maschile contro le donne: le proposte”. L’avvocata Margherita Zurru coordina l’iniziativa alla quale partecipano Patrizia Cadau (pedagogista e attivista), Debora Amarugi (avvocata), Massimo Dadea (medico cardiologo), Giulia Andreozzi (candidata alla Camera), Lalla Careddu (candidata al Senato) e Francesca Ghirra (candidata capolista alla Camera). Le conclusioni sono affidate a Massimo Zedda.

