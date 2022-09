Alghero Music Spotlight: i vincitori del contest

ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT: SAJITTARIO, KHRIS COBAIN, IOSONORAMA e TRIGARÍU vincono il contest per nuovi artisti e si esibiscono in apertura delle serate del festival venerdì 9 e sabato 10 settembre all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO.

Alghero Music Spotlight

Venerdì 9 e sabato 10 settembre all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO si terrà la prima edizione dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT

eventi e concerti alla scoperta della musica attuale.

Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte algherese con i concerti di ARIETE, FULMINACCI, ANGELINA MANGO, GAIA, MR.RAIN e VENERUS.

Per sopraggiunti e imprevisti problemi tecnici, domenica 11 settembre non si terrà la terza prevista serata del Festival.

I biglietti acquistati possono essere convertiti per una delle altre date del festival oppure è possibile chiedere il rimborso secondo le modalità indicate dai circuiti d’acquisto. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo rimborsi@fondazionealghero.it.

I 4 vincitori del contest apriranno le serate

Ad aprire le serate dell’Alghero Music Spotlight ci penseranno i 4 vincitori del contest dedicato ai giovani talenti musicali, al quale hanno partecipato ben 538 artisti emergenti.

Venerdì 9 settembre si esibirà il cantautore milanese dalle sfumature indie/pop, Sajittario, che ha da poco pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Dimmi come si fa”.

Sempre venerdì 9 settembre sul palco salirà Khris Cobain (Arbus – SU): tra indie, pop e urban, l’artista ha avuto già l’opportunità di condividere la scena con artisti come Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez, Nitro e molti altri.

Sabato 10 settembre aprirà la serata iosonorama. Nel 2022 la cantautrice napoletana è arrivata in semifinale al Premio Fabrizio De André e in finale a Musicultura, dove ha vinto il premio della serata come migliore performance.

Sempre in apertura sabato 10 settembre ci sarà il duo sardo trigaríu (Sant’Antioco – SU), che vanta nel proprio repertorio canzoni che hanno come filo comune l’intimismo e l’esistenzialismo, temi principali delle notti malinconiche di entrambi.

Il programma

Ecco dunque il programma aggiornato dell’ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT 2022:

9 settembre – FULMINACCI, GAIA e MR.RAIN – Opening act: SAJITTARIO e KHRIS COBAIN

10 settembre – ARIETE, VENERUS e ANGELINA MANGO – Opening act: IOSONORAMA e TRIGARÍU

Alghero Music Spotlight è una produzione di Fondazione Alghero e iCompany, realizzata con la collaborazione di Bayou Club Events e il supporto di Sella & Mosca, la celebre cantina sarda, autentica icona nel mondo vitivinicolo italiano, simbolo di qualità ed eccellenza nelle produzioni, da sempre attenta allo sviluppo economico del territorio ed impegnata nel sostenere con convinzione le eccellenze artistiche e culturali locali.

Durante le serate dell’Alghero Music Spotlight sarà possibile degustare i vini della cantina e ricevere informazioni sui prodotti vitivinicoli, sempre più simbolo del territorio algherese.

Biglietti disponibili su TicketOne.it.