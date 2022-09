Alghero: cambio data donazione del sangue

Dona il sangue: mercoledì 14 settembre l’autoemoteca dell’Avis sarà presente presso la piscina comunale di Alghero

Questo grande gesto di altruismo darà anche la possibilità di assistere

advertisement

all’allenamento della Nazionale Italiana Nuoto di Fondo

Ancora una volta sport e solidarietà si intrecciano per diffondere valori fondamentali quali l’altruismo e la tutela della salute.

Va proprio in questa direzione la speciale raccolta di sangue che l’Avis Comunale di Alghero organizza per mercoledì 14 settembre, in collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Alghero e l’Asd Alguer Sport. L’autoemoteca dell’Avis Provinciale sarà presente presso la piscina comunale dalle ore 8:00 alle 17:00.

Tutti coloro che doneranno il sangue riceveranno, tramite posta, l’esito delle analisi effettuate e avranno la possibilità di assistere, nel pomeriggio, all’allenamento della Nazionale Italiana Nuoto di Fondo.

I volontari dell’Avis di Alghero consigliano una leggera colazione prima della donazione e il presidente Giorgio Landi, ringraziando anticipatamente chi effettuerà questo gesto di grande solidarietà e responsabilità, ricorda che “possono donare il sangue chiunque abbia un’età maggiore di 18 anni, un peso corporeo non inferiore ai 50 Kg e sia in buono stato di salute. Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute”.