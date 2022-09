Alghero Calcio, stagione 2022-2023: tutto pronto per l’esordio della prima squadra

Il campionato di Prima Categoria prende il via domenica 2 ottobre: l’Alghero ospita il Badesi 09 al Centro Sportivo “Pino Currureddu” (zona Maria Pia)

Settimana ricca di emozioni per la prima squadra dell’Alghero Calcio: lunedì 26 settembre

scorso la presentazione ufficiale davanti alla città; tra 48 ore (domenica 2 ottobre alle 16.00), la prima giornata di campionato. Il calendario della stagione sportiva 2022-2023 di Prima Categoria dice che l’esordio dei giallorossi sarà in casa al Centro Sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia contro il Badesi ‘09.

Esordio sulla carta non facile per il sodalizio del Presidente Andrea Pinna. Badesi vanta un gruppo coeso, che si conosce e che gioca insieme da tempo. Al contrario di ciò che invece accade in casa Alghero Calcio, in cui cosi come è nuovo il progetto è nuova anche la rosa (composta da giocatori che in alcuni casi arrivano da categorie superiori ma che per la prima volta si trovano tutti insieme sul rettangolo verde).

Mister Piras è conscio del talento dei propri ragazzi ma sa che il risultato non è per nulla scontato. Ecco le sue parole a margine dell’ultimo allenamento prepartita: «Badesi è un avversario ostico che punta a fare molto bene in questa stagione. L’anno scorso si è classificato sesto con dodici vittorie; quest’anno ambisce a migliorare la posizione finale e ne ha tutte le possibilità.

Sul campo è una squadra che non lascia spazi e che tenterà di non farci imporre il nostro ritmo e il nostro gioco. I miei ragazzi devono essere bravi a non spazientirsi, a giocare il calcio che sanno esprimere e a capitalizzare ogni occasione che la partita gli darà. Dobbiamo essere più concentrati che mai».

La responsabilità è sicuramente tanta. Dopo anni di assenza dai campi di gioco della prima squadra ritornano i colori giallorossi: tanto l’entusiasmo nella Riviera del Corallo. Si preannuncia un’ottima presenza di pubblico a sostegno della compagine cittadina.