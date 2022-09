Alghero Calcio: Presentata ufficialmente la prima squadra

La capienza della sala conferenze de Lo Quarter non basta: nella Riviera

del Corallo l’entusiasmo cresce intorno all’Alghero Calcio

La rosa che giocherà nel campionato di prima categoria stagione 2022-2023 è un

mix tra esperienza e giovani talenti. Tutti algheresi, molti arrivano da categorie

superiori per riportare l’Alghero ai fasti di un tempo.

Stamattina nella sala conferenze de “Lo Quarter” ad Alghero si è tenuta la presentazione ufficiale della prima squadra dell’Alghero Calcio. Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni per applaudire la squadra che avrà il compito di riportare i colori giallorossi della città di Alghero nel calcio che conta.

La presentazione è stata posticipata rispetto all’orario previsto perché “ci son momenti in cui tutto passa in secondo piano, anche lo sport e anche il calcio”. Alle 10.30 la comunità di Alghero ha portato l’ultimo saluto al giovane Alessio e la società ha voluto fare lo stesso ad inizio presentazione con un messaggio di vicinanza alla famiglia.

Tante le istituzioni presenti, il Sindaco di Alghero Mario Conoci, che ha ricevuto dal Presidente Andrea Pinna la maglia ufficiale da gara, il Consigliere Regionale Marco Tedde, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e il comitato territoriale della F.G.C.I. che con Roberto Desini, vicepresidente vicario regionale ha voluto incoronare la società e il progetto «oggi è una gran bella giornata di festa per il calcio algherese e per tutto il panorama sportivo regionale. L’entusiasmo è davvero tanto, l’Alghero Calcio ha ottime basi, un importante settore giovanile e una dirigenza con grandi ambizioni. Per noi è davvero motivo di orgoglio essere qui stamattina.»

advertisement

Sul palco a dirigere i lavori c’era Carlo Branca, nelle orecchie dei sardi quando si parla di

sport e di calcio algherese suona la voce inconfondibile di Branca. È stato lui a presentare uno per uno i giocatori, una rosa che il Direttore Sportivo Alessandro Piras ha voluto costruire esclusivamente con calciatori algheresi. Un mix di giovani talenti e giocatori esperti che fino alla scorsa stagione giocavano in categorie superiori ma che hanno scelto di abbracciare il progetto sportivo della loro città. Questi tutti i nomi dei ragazzi a disposizione di mister Gianni Piras: Stefano Mereu, Marco Urgias, Marco Puddu, Emanuele Raffaele Sechi, Roberto Sini, Giulio China, Cristian Caddeo, Pietro Delogu, Andrea Martinez, Marco Tedde, Cristian Guerriero, Claudio Livesi, Raimondo Serra, Roberto Correddu, Andrea Correddu, Matteo Marrosu, Davide Libi, Daniele Casiddu, Cristian Langella, Angelo Masala, Valerio Sotgiu, Giovanni Pinna, Lorenzo Riu,

Antonio Bigi, Flavio Sasso, Oliver Caria, Mattia Finetti, Paolo Pinna e Nino Marras.

Calciatori di oggi e calciatori di ieri, perché calciatori lo si è sempre, nell’anima. In sala

c’erano tantissime vecchie glorie giallorosse: il capitano Carmelo Cerri, Beppegol Canessa,

Roberto Ennas, Massimiliano Nieddu, Walter Tolu, Antonio Corbia, Antonello Manca, Antonello Calvia, Massimo Malfitano, Manuel Pierangeli, Ignazio Ballone, Salvatore Loriga, Salvatore Peana, Sergio Dessena, Giovanni Viola, Carmelo Silanos, Gianfranco Urgias e tanti altri. La loro presenza è stata un vero e proprio passaggio di testimone. L’Alghero vuole tornare a sognare e vuole farlo in grande.

Per grandi sogni servono grandi realtà imprenditoriali ed è per questo che l’Alghero Calcio si è affidata alle sapienti mani della più importante azienda in Sardegna del settore, Pubblicitas. È stato l’amministratore delegato Renato Sanna a raccontare l’importante lavoro svolto in questi giorni, tanto da essere riusciti a mettere insieme più di 50 aziende a sostegno della prima squadra dell’Alghero Calcio «non è importante la categoria ma il progetto, il sogno, la visione sono questi gli elementi che fanno una grande squadra. E oggi la abbiamo davanti agli occhi».

La mattinata si è conclusa con la consegna della targa in ricordo di Txiu Piero, figura storica

del calcio ad Alghero, quello che oggi si definirebbe un mental coach ma che al Mariotti ha fatto di tutto. A consegnare l’omaggio alla famiglia di Txiu Piero è stato l’amico Vittorio Dalerci, dirigente e massaggiatore dell’Alghero Calcio.

Vecchie glorie, istituzioni cittadine e sportive regionali, tantissimi tifosi per quella che è stata una grande festa di sport nella Riviera del Corallo. Appuntamento domenica 2 ottobre alle ore 16:00 al campo del centro sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia per la prima giornata di campionato contro il Badesi 09.