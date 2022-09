Alcuni consigli per risparmiare soldi in tempo di crisi

A quanto pare in Italia siamo usciti da una crisi economica a causa della pandemia per passare a un altro periodo che metterà a dura prova famiglie e lavoratori.

Ancora una volta molti italiani si chiedono come poter risparmiare di questi tempi, per riuscire a cavarsela. Fortunatamente qualche piccolo trucco può veramente aiutare a spendere meno e quindi a uscire da un periodo nero dal punto di vista economico limitando i danni.

Iniziare a risparmiare in tempo di crisi impostando un budget mensile

Quando i soldi cominciano a scarseggiare non è una buona idea andare per approssimazione nella gestione delle finanze familiari. Gli esperti consigliano di creare un bilancio mensile, con le proprie entrate e, soprattutto, con le spese. Su questo poi è necessario importare un budget da non superare.

Le entrate non sono complicate da calcolare, mentre le spese possono essere difficili da stimare, quindi è necessario riflettere bene su tutte le eventuali uscite e prevedere quelle impreviste in modo da non sforare il budget mensile impostato.

È essenziale esaminare le spese una per una, perché in questo modo si può valutare meglio anche quali di queste possono essere tagliate. È il momento giusto per annullare l’iscrizione ai servizi che non sono essenziali e di vendere ciò che non si usa.

Risparmiare sulla spesa

Chi vuole veramente ridurre le sue spese, dovrà necessariamente dare un’occhiata più da vicino a ciò che compra ogni settimana al supermercato. Può essere il caso di passare ad alcune sottomarche, che di solito sono molto più economiche dei brand più famosi. Oppure si può scegliere un tipo o un taglio di carne più conveniente per risparmiare sullo scontrino finale.

Oggi è facile anche trovare online i buoni sconto disponibili dei diversi produttori, che a fine mese possono fare la differenza. Probabilmente questo comporterà perdere un po’ più di tempo alla cassa, ma il portafoglio noterà la differenza con i buoni spesa giusti!

Approfittare delle offerte online

Fare acquisti online è sempre conveniente per varie ragioni. Oltre a trovare maggiori offerte più facilmente, spesso è possibile ricevere a casa la spesa o determinati prodotti senza bisogno di uscire, risparmiando quindi sulla benzina (quando le spese di spedizione sono gratuite). Inoltre molte aziende offrono sconti su lotti e quantità che possono risultare convenienti se si ha lo spazio dove conservare le cose.

Per sapere su quale sito acquistare ciò di cui si ha bisogno, che sia un bene o un servizio, e poter risparmiare o avere più vantaggi, è possibile utilizzare uno dei tanti comparatori di prezzi che si trovano online. Ne esistono di tanti tipi, sia per i singoli prodotti, come i cellulari o i computer, come per i servizi come la telefonia, l’energia elettrica, le assicurazioni…

I siti di comparazione sono molto utili anche quando si cercano siti di svago e interessanti promozioni. Nel caso dei giochi d’azzardo con soldi veri, per esempio, si trovano siti che scrivono e pubblicano una lista costantemente aggiornata di piattaforme affidabili e con i migliori bonus.

Ridurre le spese delle bollette

Una parte significativa di ciò che spendiamo ogni mese è rappresentato dalle bollette di energia, gas, acqua e telefono. Vediamo come poter risparmiare su queste.

Risparmiare sulla bolletta della luce

Oltre a scegliere un buon fornitore e usare lampadine LED in tutta la casa, il miglior modo per risparmiare sulla bolletta della luce è sapere quanta se ne usa, così da poter consumare energia in modo efficiente.

Gli elettrodomestici che generalmente consumano di più elettricità sono:

Il frigorifero (30,6% del totale) La TV (12,2%) La lavatrice (11,8%) Gli apparecchi in standby (10%) Il forno (8,3%)

Con questa consapevolezza si possono prendere delle piccole accortezze per risparmiare sulla bolletta, come spegnere i dispositivi senza lasciarli in stand-by, evitare di sovraccaricare il frigorifero (che quando è pieno consuma di più), fare la lavatrice nelle ore meno costose, ecc.

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua

L’Italia è tra i paesi dell’Unione Europea (insieme a Germania e Spagna, tra le altre) che consumano più acqua per abitante. Per questo può essere più semplice di quello che si pensa risparmiare sulla bolletta dell’acqua. Ecco alcuni consigli:

Meglio fare la doccia che il bagno.

Chiudere il rubinetto durante attività come lavarsi i denti, radersi, insaponarsi, ecc…

Installare una cassetta del WC a doppio pulsante.

Utilizzare filtri e riduttori di flusso in rubinetti e docce: il consumo di acqua si riduce fino al 50%.

Utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico o avviare un programma ECO.

Chiudere leggermente i rubinetti generali per far affluire l’acqua in maniera meno forte.

Come risparmiare gas

Quest’anno anche la bolletta del gas peserà abbondantemente sulle tasche degli italiani. Con qualche accortezza però il risparmio è possibile:

Usare un termostato intelligente. Pur supponendo una spesa iniziale, un termostato “smart” è ciò che più può aiutare nel risparmiare sul riscaldamento (che è ciò che impatta di più sulla bolletta del gas).

Mantenere la temperatura tra 19 e 21 ºC durante il giorno e tra 15 e 17 ºC di notte, tenendo presente che per ogni grado che supera i 20 viene consumato il 7% in più di energia.

Effettuare lo spurgo a tutti i radiatori una volta all’anno (all’inizio dell’inverno) e possibilmente non tenerli coperti da mobili o tende.

Risparmiare sul telefono

Anche se ci sembrano sempre alte, in realtà in Italia le bollette del telefono sono meno care rispetto ad altri paesi. Comunque il miglior modo per risparmiare quando si pensa di spendere troppo, è cercare gli operatori che offrono le tariffe più convenienti, che non richiedono vincoli di permanenza troppo lunghi e che includano dei bonus mensili per internet e chiamate gratuite.