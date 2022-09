Al via a Pula la rassegna “Binu & Birras”

Inaugura a Pula “Binu & Birras”: dal 22 al 24 settembre tre giorni interamente dedicati al buon bere di Sardegna. Saranno il Cannonau e le birre artigianali prodotte nell’Isola i protagonisti delle tre giornate organizzate a Pula: una mostra e tre serate di degustazioni gratuite per conoscere meglio e apprezzare tutte le qualità di queste eccellenze sarde

Il Giardino di Casa Frau a Pula, ospiterà la prima edizione di “Binu & Birras”, una mostra visitabile dal 22 al 24 settembre, dalle 18.00 alle 21.30 con ingresso libero, abbinata a tre serate di degustazioni gratuite curate da esperti mastri birrai e sommelier professionisti della Federazione Italiana Sommelier. Saranno il Cannonau e le birre artigianali prodotte nell’Isola i protagonisti di questo evento. Il primo indissolubilmente legato alla storia della nostra isola, fin dall’epoca nuragica, le seconde emblema di un’attività in continua crescita, verranno raccontati, attraverso l’esperienza e la profonda dedizione di chi li studia e li produce.

Giovedì 22 settembre, la prima delle due serate di Birrifici in Scena, dedicate alla sorprendente produzione brassicola isolana, intitolata “Un Quartu di Birra” avrà come padroni di casa i due fondatori dello storico Birrificio Brewbay. A partire dalle 19.30 Francesco e Michele, racconteranno la loro passione per questo faticoso ma gratificante lavoro, e guideranno gli ospiti nella degustazione di due birre dedicate alle città a loro più care: Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Venerdì 23 settembre sempre a partire dalle 19.30 invece sarà la volta di altri tre mastri birrai: Diego Giampaolo e Pino, che nella serata intitolata “Birre in Maschera”, accompagneranno gli ospiti alla scoperta di tre etichette del Birrificio Shardana e delle maschere di Ottana presenti a Pula per l’occasione.

Infine sabato 24 settembre dalle 19.30 si racconterà e si degusterà l’oro rosso di Sardegna: il Cannonau, la sua storia millenaria e le sue caratteristiche uniche. Guidati da Fabrizio Livretti, sommelier professionista, durante la serata intitolata “Cannonau ad orgosolo”, i visitatori potranno apprezzare le peculiarità di quattro diverse etichette del principe dei vini sardi, conosciuto in tutto il mondo.

La mostra Sete da Luppoli è organizzata dall’Associazione Botteghe in Piazza in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, con il contributo della Fondazione di Sardegna, e del Comune di Pula.

L’accesso alla Mostra Binu & Birras è libero dalle 18.00 alle 21.30. Per partecipare alle degustazioni (gratuite) è obbligatoria la prenotazione al + 39 338 9169