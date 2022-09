“Aici Imparas” – Pupazzo nuragico insegna sardo ai più piccoli

Immaginiamo la Sardegna fra cinquanta o cento anni, come sarà? Riusciremo a mantenere le nostre tradizioni? Parleremo ancora la nostra lingua?

Il Professor Efis, scienziato inventore della macchina del tempo, è andato a controllare ed ha scoperto che nel futuro i bambini non conoscono il sardo! Efis prende una decisione: insegnerà il sardo campidanese ai bambini nella nuova trasmissione “Aici Imparas”, prodotta da Artisti Fuori Posto con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna all’interno del programma IMPRENTAS 2021/22, e lo farà su EjaTV al canale 79 tutti i sabati, a partire dall’8 Ottobre e fino a Dicembre, la mattina alle 8:30 e il pomeriggio alle 15:00.

IL PUPAZZO NURAGICO

Come potrà il professor Efis, interpretato da Piero Murenu, tutto da solo, insegnare il sardo ai più piccini? Serviranno degli aiutanti! Efis viaggerà indietro nel tempo all’epoca dei nuragici per reclutare il pupazzo nuragico Sar’Ok, manovrato e interpretato da Ivano Cugia, e subito dopo all’epoca dei giudicati per reclutare il pupazzo della giudicessa Eleonora d’Arborea, manovrato e interpretato da Alessandro Pani. I tre, nell’arco di dieci puntate dirette da Filippo Salaris e Alessandro Pani (insieme anche nel montaggio), si confronteranno con tantissimi argomenti e temi tra cui: le stagioni e i loro colori, gli antichi e i nuovi mestieri, ambiente e ecologia, le ricette sarde, le tradizioni, le feste e gli eroi della Sardegna, per guidare i più piccoli alla scoperta della lingua sarda e della loro terra.

Insieme a loro troveremo la creativa Maistra Mura (Sonia Soro), il pittore Antoni Pintori (Filippo Salaris), la terribile Bruxa (Emanuela Lai), l’archivista Gigi Paperi (sempre Alessandro Pani) e la cuoca Tzia Maria (Vanessa Podda).

advertisement

La sigla originale è di Michele Marescutti e Nicola Marras, i costumi di Alessandra Lecis, i pupazzi sono stati realizzati da Daniele Pettinau, le animazioni sono di Fabio Coronas e Filippo Salaris, sceneggiature di Alessandro Pani e la supervisione alla scrittura in lingua sarda di Giovanni Paolo Salaris.

DOVE GUARDARLO

Canale: EjaTV, canale 79 del digitale terrestre

Giorno: dall’8 Ottobre al 10 Dicembre 2022

Orari: 8:30, in replica alle 15:00