A Milano, il “Premio Internazionale Bontà 2022 – La giornata del cuore”

Si svolgerà sabato 1 ottobre, a partire dalle ore 20.00, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Chiesa di Sant’Angelo), a Milano, il “Premio internazionale della bontà 2022”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di Autorità cittadine e nazionali e delle Rappresentanze delle Forze di Polizia civili e militari.

“Un evento che ci riempie di orgoglio – fa sapere il Comitato Organizzatore dell’evento, realizzato ogni anno dall’Associazione di volontariato “Comitato della Croce”, con la collaborazione dell’Associazione Fervicredo e del Sindacato Fsp Polizia di Stato – che trova lustroin un’iniziativa improntata al riconoscimento dovuto a coloro i quali si sono amorevolmente spesi nell’interesse degli altri, traducendo in gesti concreti quello spirito di solidarietà indispensabile per una convivenza pacifica, armonica e giusta”.

“La manifestazione punta al più generale obiettivo di riaffermare i valori strategici della legalità e della giustizia – spiega Fiorenzo Tommasi , Presidente del Comitato della Croce -, esaltando figure di eroi quotidiani e positivi che è importante indicare come esempi da seguire in ogni semplice gesto”.Infattila cerimonia viene dedicata al ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità.

La presentazione è affidata a Nicla Sguotti e la cerimonia sarà impreziosita dalle esibizioni del “Piccolo Coro San Paolo di Milano” con il Presidente e Direttore Ilaria Chiara Arlati”.

Vincitori dell’edizione 2022

SUOR BIANCA SANTORI, che ha aperto una casa Famiglia in Romania, ai confini con l’Ucraina, dove accoglie i poveri e bambini orfani.

ROBERTO VISENTIN, calzolaio di Cinisello Balsamo, che ripara gratuitamente le scarpe alle persone in difficoltà.

Oltre alla nomina di tre nuovi Soci Onorari, durante la cerimonia verranno consegnati particolari riconoscimenti “Speciali” a coloro che condividono, nella rispettiva posizione sociale ed a diverso titolo, lo spirito di solidarietà che caratterizza l’Associazione organizzatrice:

GIAN CARLO CASELLI , per aver ottenuto importantissimi risultati nella lottaal terrorismo ed alla mafia, con l’arresto di importanti latitanti.

, per aver ottenuto importantissimi risultati nella lottaal terrorismo ed alla mafia, con l’arresto di importanti latitanti. ENRICO LEONELLO in arte “DèLè”, cantautore, che “parla” con la musica dei più disparati e spesso ‘scomodi’ temi sociali.

in arte “DèLè”, cantautore, che “parla” con la musica dei più disparati e spesso ‘scomodi’ temi sociali. MARCO LUCCHI , medico toscano, che cura anche i malati più indigenti.

, medico toscano, che cura anche i malati più indigenti. DON MAURIZIO PATRICIELLO , da sempre in prima linea per difendere la propria terra dall’usurpazione mafiosa.

, da sempre in prima linea per difendere la propria terra dall’usurpazione mafiosa. DON ERNESTO PIRAINO , ex poliziotto e ora sacerdote al servizio di Dio e del prossimo.

, ex poliziotto e ora sacerdote al servizio di Dio e del prossimo. FRANCESCO ROCCA , Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sempre attento a chi vive condizioni di vulnerabilità, in Italia e nel mondo.

, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sempre attento a chi vive condizioni di vulnerabilità, in Italia e nel mondo. MAURIZIO VALLONE, Direttore della DIA – Direzione Investigativa Antimafia, per aver svolto importanti indagini sulla mafia e la criminalità informatica.

Oltre alle Personalità civili, militari e religiose, alla manifestazione “Premio Internazionale della Bontà 2022” saranno presenti Vincent Tummino (ex Vigile del Fuoco di New York), Presidente della Commissione “Premio Internazionale della Bontà 2022”, Don Antonio Coluccia e Don Luigi Merola i quali vivono sotto scorta per il loro grande impegno contro le mafie.

Tutta la manifestazione verrà seguita e trasmessa da “Radio HofstraUniversity” di New York con la giornalista Josephine Buscaglia Maietta, conduttrice della trasmissione “Sabato Italiano”.

A coronamento della manifestazione, nella mattinata successiva alle ore 10.00 e nella stessa Chiesa di Santa Maria degli Angeli, verrà celebrata una Santa Messa anche in ricordo del sacrificio di tutti coloro che sono rimasti Vittime del terrorismo, della mafia, del Dovere e di ogni forma di criminalità.